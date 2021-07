Deportivo Cali: la confirmación del presidente de cara a las elecciones

Cambió el discurso del presidente de Deportivo Cali, Marco Caicedo. Hace un mes habló para el Súper Combo (RCN Radio) y dejó en duda una posible reelección. Ya no. Minutos previos al duelo ante Independiente Medellín públicamente despejó la duda.

Nuevamente lo hizo a través de una entrevista radial. Ahora lo hizo en Zona Libre de Humo Radio. La respuesta fue clara: “Hemos decidido volver a lanzarnos”. Así de claro. En Deportivo Cali habrá elecciones en noviembre y desde ya se sabe que Marco Caicedo va nuevamente en una lista. En realidad sí piensa en la reelección que hasta hace un mes no tenía clara.

“Henry Cuartas me trajo aquí. Es mi amigo y mi mentor. Hemos resuelto volvernos a lanzar, por ahora estamos los 2”, fue lo otro que confirmó al respecto el actual presidente de Deportivo Cali, que está en el cargo desde diciembre de 2019 y lo estará hasta finales de 2021. Aspira a que el tiempo pueda extenderse y por ende la postulación que ya empieza a hacerse oficial.

Lo que dijo Marco Caicedo sobre el tema hace un mes

Que se haya decidido a lanzarse nuevamente es una novedad. Así no lo confirmó el 24 de junio cuando se lo preguntaron en RCN Radio. La respuesta de aquel entonces fue: “Estoy muy honrado de representar una institución como Deportivo Cali. Es una curva de aprendizaje costosa, desde lo difícil que es controlar variables que se presentan en un campo de juego… Me voy con la frente en alto. Aún no sé si continuaré. Esto pasa mucho por mi familia”, dijo. En definitiva ya lo habló con quienes tenía que hacerlo y sí habrá un nuevo intento.