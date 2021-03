Deportivo Cali hoy: ¿Puede quedarse Michael Ortega?

Todavía está la expectativa de lo que pueda pasar con Michael Ortega y Deportivo Cali. El canterano volvió al club para entrenarse luego de salir del fútbol europeo y la chance de que se quede no se ha descartado.

Así lo respondió Alfredo Arias este 1 de marzo en entrevista en Telepacífico Deportes: “A Michael Ortega lo recibí a entrenar. Está entrenando en el equipo, pero está fuera de forma. Espero que se ponga en forma y entonces lo veremos”, respondió el DT del cuadro verdiblanco al ser consultado por la opción de que se quede.

El canterano verdiblanco que inició su carrera en el club con 17 años en 2009, ha manifestado públicamente la idea que tiene de quedarse en el equipo. Busca una nueva etapa tras aquella que terminó en 2010 cuando se fue al fútbol mexicano. A partir de ahí inició una carrera en la que ya se le cuentan 10 equipos.

Michael Ortega tiene 28 años y pasos por la Bundesliga, el fútbol, brasilero, el árabe y el chipriota en el que recientemente terminó su vinculación con Omonia Nicosia. Para lo que viene quiere darle prioridad a Deportivo Cali. Lo ha dicho abiertamente y trabaja para eso. El DT Alfredo Arias está a la expectativa de verlo en su mejor condición para determinar su cuenta con él o no.

“Pedí que me permitieran entrenar y estoy muy agradecido por eso. Quisiera quedarme y retribuirle al club todo lo que ha hecho por mí; quiero quedarme en Deportivo Cali. Se vería muy feo venir a entrenar e irme luego de estar recuperado. Quiero estar 100% bien y que me vean”, fue lo primero que respondió Michael Ortega al ser entrevistado en Zona Libre de Humo a mediados de febrero sobre la posibilidad con Deportivo Cali.

Y agregó: “A uno como jugador no se le olvida el fútbol. El que sabe con la pelota, sabe. Yo tengo la cabeza despejada, ya descansé, rumbeé, hice de todo y ahora vengo con la mentalidad de hacer las cosas bien. He tenido propuestas. No estoy robándole a nadie. Llegué acá, pagué mi tiquete, pago mi estadía y estoy haciendo todo porque quiero que vean que quiero hacer las cosas bien, estar bien físicamente para poder aportar. Quiero estar en el Cali por amor, estoy completamente agradecido. Me pasaron un plan de dieta, se siente el apoyo”.

Alfredo Arias sobre Michael Ortega en El País