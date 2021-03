Marco Pérez y la explicación del blooper que protagonizó en Real Zaragoza

A los 19 años Marco Pérez llegó al fútbol español. Luego de triunfar en Gimnasia LP, el hoy en día atacante de Deportivo Cali fue fichado por Real Zaragoza. Y allí, en su presentación, dejó una imagen que suelen recordarle en las entrevistas.

Pasó ahora con el periodista Carlos Arturo Arango. Aquella inolvidable presentación en Real Zaragoza volvió a ser tema con él. Recordemos que aquella vez el atacante, como es costumbre en los equipos españoles, fue presentado en la grama del estadio. En este caso fue en La Romareda en la que tuvo la oportunidad de mostrar su destreza con el balón.

Infortunadamente para él, sobre el cierre de la presentación terminó cayendo al piso tras pisar la pelota. ¡Blooper! La imagen quedó registrada y ha sido protagonista de un sinfín de memes. En su momento se pasó en diferentes programas de TV en España y ha tomado gran relevancia con el paso de los años.

Más de una década después se la siguen recordando. Al hablar de ella con Carlos Arturo Arango y contar lo que le pasó, Marco Pérez respondió: “Quise hacer una jugada y me resbalo con el balón. Iba a pasarlo por el medio de las piernas para terminar ya. Quise hacerla, no tenía en la cabeza que la iba a hacer, la hice y desafortunadamente en la jugada piso el balón y me caigo (…). Hoy me da risa. Con 30 años la veo y me da risa. Son cosas que pasan en el fútbol”.

Marco Pérez hablando de su blooper con el Petiso Arango

El blooper de Marco Pérez con Real Zaragoza