Jhon Vásquez, la noticia de cara al clásico y la estadística que lidera en el fútbol colombiano

Una de las piezas clave que tiene Deportivo Cali es Jhon Vásquez. Él no estuvo en el partido ante Once Caldas por lesión y ahora la expectativa es sobre su regreso. ¿Jugará ante América de Cali?

Fue pregunta para el DT Alfredo Arias en rueda de prensa. El entrenador fue claro con eso: “Hoy Jhon Vásquez entrenó con el grupo principal y la decisión será mía si lo vamos a tener o no en cuenta. Se entrenó con todo el plantel e hizo los trabajos. Mañana decidiremos si está a la orden, si es titular o no”, respondió el entrenador.

Es un futbolista que fue titular en las 8 primeras jornadas. No estuvo ante Once Caldas por una fatiga muscular. Cinco días después de ese juego la consulta es sobre su estado físico. El DT dio un parte de tranquilidad que luego amplió: “Queremos que juegue y vamos a hacer todo lo posible para que juegue. Es un jugador importante. Debemos evaluar y no equivocarnos en ponerlo cuando esté bien. Veremos. Entre hoy y mañana vamos a tomar la decisión. Creo que a la orden va a estar y ojalá que pueda jugar”, concluyó.

La importancia del futbolista que llegó al club desde Alianza Petrolera y ya jugó su primer año con la camiseta verdiblanca es evidente y se ve reflejada en una estadística que compartió @sudanalytics_ en Twitter. Su dato es muy relevante: “Ningún jugador ha completado más gambetas [69] que Jhon Vásquez (26) en el Apertura Colombiano”.

Se explica así:

Jhon Vásquez entre todos los jugadores del #AperturaColombiano.

– 1° en gambetas exitosas (60).

– 1° en acciones ofens. exitosas (83).

– 1° en conducciones prog. (37).

– 1° pases clave completados (11).

– 2° en duelos ofens. ganados (80).

– 2° en duelos ganados (105).