¿¡Más fotos de la famosa hincha de Deportivo Cali!? “Puede haber otra promesa por…”

Fay Martínez, la famosa hincha de Deportivo Cali que publicó una foto desnuda tras la promesa que hizo por los goles de Marco Pérez, habló en entrevista con el Diario Marca y parece que va por más.

Así lo dejó en claro cuando le preguntaron: “¿Se viene promesa si Deportivo Cali sale campeón?” Ella respondió: “Sí, estoy pensándolo… hay un 70% de probabilidades que haga una promesa si salimos campeones (risas)”.

Entonces queda abierta la expectativa de lo que pueda hacer ahora por el cuadro verdiblanco que lidera la Liga BetPlay I-2021. Está invicto y muy cerca de la clasificación a la siguiente fase. Bajo el mando de Alfredo Arias está en busca de su décima estrella. Fay Martínez está pendiente de eso y podría hacer una promesa para ese momento.

Por ahora cumplió la que hizo. Dijo que se desnudaría si Marco Pérez le hacía goles a Águilas Doradas. Y aunque no los hizo, sí marcó al siguiente compromiso (ante Junior en Barranquilla). Ella aceptó cumplir con esos goles y por ende se tomó la foto que ya publicó en su cuenta en Twitter (@faymartinez2).

Sobre ella dijo en la entrevista con Marca: “Las hice con Andrés Silva, mi fotógrafo acá en Cali. Él me dio mucha confianza, pagamos una habitación en un motel y comenzamos con las fotos. Me tomé muchas y sólo escogí esa. No sé si los decepcioné o no, pero logré una foto artística que era mi principal objetivo”.

La foto de la hincha de Deportivo Cali desnuda