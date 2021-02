La historia del arquero de Deportivo Cali: “Lo que pasé me hizo madurar y me ayudó a crecer”

FOTO: DIMAYOR

Guillermo De Amores vive un gran momento con Deportivo Cali. Solo recibió un gol en 6 partidos y está retomando el nivel por el que alguna vez llegó a atajar en la final de un Mundial sub-20 (2013). Venía de un tiempo sin vivencias de este estilo por una rotura de meniscos que lo sacó de competencia por casi 30 meses.

Así lo contó en entrevista reciente en Ovación (Uruguay). “Cuando pasó todo lo que pasó y el tiempo que estuve sin jugar, obviamente que uno tiene esa incertidumbre de cómo va a volver, cómo se va a sentir. Yo estaba tranquilo porque me había preparado mucho. Fue mucho tiempo de sufrimiento por todo lo que viví. Después, cuando estaba cerca de regresar a la cancha, me estaba mentalizando para volver de la mejor manera. Estoy contento y feliz por mi presente, pero tranquilo. Sé que pasé mucho trabajo para regresar a una cancha y para poder estar en este nivel. Lo estoy disfrutando mucho, el día a día, el ir a entrenar, y a los partidos como quizás nunca los había disfrutado. Los obstáculos que va pasando uno sirven para aprender a disfrutar mucho más de lo que es la profesión. Con lo que es la competencia, el estrés de los partidos, el foco en el resultado que siempre está buscando uno, el rendimiento, a veces no te das el tiempo a disfrutar, pero me estoy tomando ese lugar en mi cabeza, también con mi familia, de disfrutar todo lo que está pasando. Todo lo que pasé me hizo madurar mucho y me ayudó a crecer”, narró.

Fuerte. Se refiere a los malos momentos que pasó producto de la larga lesión que lo marginó de las canchas por dos años y medio. Cuando se lastimó, fue difícil determinar qué le había pasado. No había diagnóstico claro hasta que llegó a España. Allí sí se supo. Empezó una recuperación que le permite hoy en día volver a atajar y destacarse, como en el momento en el que ganó el Guante de Oro en el Mundial Sub-20 en Francia.

“Deportivo Cali es un equipo muy ordenado, con una infraestructura muy buena, la directiva tiene las cosas claras y son muy serios. La base de juveniles del club es bastante clara, también la forma de jugar, el estilo, es el camino que lleva Alfredo Arias”.

El DT pidió su arribo y lo ha consolidado como titular en los partidos en los que solamente recibió un gol (Envigado). “Al DT lo conozco. Lo que se veía en Wanderers es lo que propone él y lo que busca también acá en Cali. Tengo bastante participación en la salida del equipo, me ha dado la confianza para poder tomar ese rol de protagonismo en la salida del fondo. También tratar de que cuando estamos en ataque tener orden y balance para no quedar mal parados, que es complicado cuando los rivales se meten atrás y tratan de salir rápido. La idea es clara, Alfredo ya hace un año y medio que está acá”.

Y agregó: “En este inicio de campeonato he tenido mucho trabajo porque nos ha costado cerrar los partidos. Jugamos muy bien, generamos muchas chances pero nos falta eso. Si concretamos esas situaciones vamos a poder estar más tranquilos en los finales porque un 1-0 es riesgoso; he tenido atajadas importantes en los últimos minutos”.