Confirmado: ¿¡Va o no la foto de la hincha de Deportivo Cali!?

FOTO: INSTAGRAM | faymartinezr

Fay Martínez, la hincha de Deportivo Cali que hizo una promesa si Marco Pérez le marcaba a Águilas Doradas, publicó una respuesta confirmada: “aclaración de si va o no va la foto”.

Es que, casualmente, Marco Pérez no anotó en el partido en el que ella hizo la promesa pero sí en el siguiente. Lo que no logró frente a Águilas Doradas sí lo hizo frente a Junior en Barranquilla. ¡Y por duplicado! Así que varias personas que estuvieran atentas a la promesa, empezaron a consultarle si finalmente lo haría o no.

▶: ¡Llegaron los goles de Marco Pérez con Deportivo Cali!

▶: La imponente estadística de Alfredo Arias con Deportivo Cali

▶: Dato para la ilusión verdiblanca: ¿Qué pasó la última vez que Deportivo Cali ganó 4 juegos consecutivos de visitante?

Aunque en principio lo había descartado, cambió de opinión. Este sábado realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram en la que aclaró: “Debido a la cantidad de gente que me ha presionado y me ha dicho, listo: voy a hacer el desnudo que prometí en el partido pasado y que no debería cumplir porque no era en el partido ante Junior”, aseguró.

Y luego dijo: “Ojo, si hay que hacer algo, hay que hacerlo bien, de manera artística. La foto va a ser muy linda. Ya tengo al fotógrafo y el próximo domingo me la tomo. Será una foto desnuda, no me voy a tapar. La voy a subir a la plataforma a la que hice el reto (Twitter @faymartinez2)”.

Mensaje de Fay Martínez, la hincha de Deportivo Cali

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de faizuly martinez (@faymartinezr)

Fay Martínez este domingo, sobre la foto prometida