Carlos Mario Hoyos y la durísima crítica a los futbolistas de Deportivo Cali

Carlos Mario Hoyos es uno de los referentes del Deportivo Cali de la década del 80. Hoy, en su rol de hincha y viéndolo a la distancia, tiene mucho por decir del equipo. Lo hizo en entrevista en el Noticiero 90 Minutos (Telepacífico).

Sus palabras llegaron tras la caída ante Atlético Bucaramanga (1-0) con la que Deportivo Cali llegó a 8 partidos sin triunfos. Y algo de lo que dijo fue: “En mi época al no ganar 8 partidos, ¡nos teníamos que ir todos! Eso es para remarcarlo. Los canteranos de América están pasando por encima de los del Cali”.

Habló fuerte. Lo que dijo Carlos Mario Hoyos, quien disputó 9 temporadas como jugador verdiblanco (entre 1981 y 1988; y en 1990), fue tanto para canteranos como para los futbolistas experimentados que tiene Deportivo Cali. Tuvo durísimas palabras para ellos.

Todo lo que dijo Carlos Mario Hoyos de los futbolistas de Deportivo Cali

-“Recuerdo que cuando llegó el DT Alfredo Arias, dijo que si los directivos estaban buscando un técnico uruguayo él no era el indicado porque su estilo era diferente a lo que sienten los uruguayos. Él fue encontrando una buena respuesta con jugadores jóvenes y otros de experiencia, pero este año el Cali perdió la esencia del fútbol que tuvo el año pasado”.

-“A Deportivo Cali le faltan jugadores de más jerarquía. Ahora que ha jugado con los grandes no ha podido ganar. Los puntos que hizo fue con equipos de más bajo perfil. La categoría y la capacidad deben salir contra Atlético Nacional, Millonarios, Junior”.

-“En el equipo hay una idea de poner canteranos pero el fútbol es uno solo. Ellos deben mostrar carácter y demostrar por qué están en una institución como Deportivo Cali. No han tenido el suficiente carácter para mostrar que están para jugar ahí. Al equipo le falta eso”.

-“La falta de gol a veces es culpa de los entrenadores. Si yo sé que hay jugadores que no son goleadores, no los puedo llevar. Ángelo Rodríguez no es goleador. Es pivoteador, te ayuda a que el juego en el último tercio sea importante, pero miren los últimos 5 años y díganme en dónde salió goleador”.

-“Me duele mucho porque amo a Deportivo Cali, lo quiero y siempre me molesta cuando pasa algo. Esos canteranos se tienen que tocar o irse a jugar a otro lado porque ahí vienen otros”.

-“A nosotros nos tocó jugar y esperar cuando estaban el Tigre Benítez, Scotta, Landucci y esos monstruos que venían de jugar del 78. Y Redín, Ambuila, Henry Otero y yo nos pusimos la camiseta. Don Alex Gorayeb y Humberto Palacios nos dijeron que estábamos en el Cali y no en una recocha. Así nos hicieron ver dónde estábamos. Siempre fuimos al frente y respondimos”.

-“Los canteranos ahora se tienen que poner las pilas y dejar a un lado cosas que no tienen que hacer. Deben mostrar carácter, capacidad y categoría de que pueden jugar en el Cali. No lo están mostrando. Con la pandemia es más fácil jugar. ¡No hay presión de nada! Y los grandes deben mostrar jerarquía”.

-“Deportivo Cali sale a buscar los partidos, lo que pasa es que los jugadores en la cancha tienen que dar más. ¡Están jugando en Deportivo Cali, no en Maizena! Esos muchachitos no saben dónde están”.

Carlos Mario Hoyos y lo que dijo de Deportivo Cali (Noticiero 90 Minutos)