Alfredo Arias y una nueva confirmación sobre Jhon Vásquez

Más allá de que Jhon Vásquez estuvo convocado al clásico, a final de cuentas no fue tenido en cuenta ni siquiera para ser suplente. Ahora el DT Alfredo Arias ha confirmado que espera contar con él en el inicio de la Copa Sudamericana.

Será ante Deportes Tolima el próximo martes 16 de marzo (7:30 p.m.) que Deportivo Cali inicie su participación en el certamen continental. Se presentará en Ibagué frente al elenco ibaguereño y la idea del DT es poder contar con uno de los futbolistas más desequilibrantes que tiene en el plantel. No pudo tenerlo ante América de Cali por una lesión muscular de la que va recuperándose.

▶: Alfredo Arias y su queja por lo sucedido en el clásico: “No perdimos por eso, pero…”

▶: Así fue su clásico: ¡tremenda patada, amarilla y cambio a los 40 minutos!

▶: ¿Qué vio el árbitro para pitar penalti en el clásico entre Deportivo Cali y América?

“Ayer Jhon Vásquez no estaba para reaparecer. Tenemos un par de días para verlo en los entrenamientos”, dijo Alfredo Arias sobre el futbolista. Quedó claro que la recuperación del futbolista no es total. Que se pensó en tenerlo en el clásico (por eso estuvo concentrado), pero que al no tenerlo al 100% se optó por no arriesgarlo. Ahora empieza un trabajo similar pensando en que pueda jugar en Ibagué.

Sin él en la formación llegó la oportunidad para el juvenil Daniel Luna en el clásico. También jugó Yeison Tolosa. Son variantes que puede tener el entrenador en la Copa Sudamericana si es que finalmente Jhon Vásquez no alcanza a recuperarse plenamente. En el club trabajaran para que pueda estar. Recordemos que jugó los 10 partidos iniciales sin parar. Es una pieza clave en los planes del entrenador uruguayo.

Lo que dijo Alfredo Arias sobre Jhon Vásquez en rueda de prensa