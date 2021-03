Alfredo Arias y su queja por lo sucedido en el clásico: “No perdimos por eso, pero…”

FOTO: DIMAYOR

El DT de Deportivo Cali habló tras el 0-2 ante América y aunque no excusó el resultado en eso, sí habló de una situación arbitral que le molestó. Llamó la atención para que se corrija en el campeonato.

“Una cosa que quiero decir, no perdimos por eso, pero lo tengo que decir: hay algo que se llama reiteración de faltas. Cada vez que nosotros podíamos encarar y salirnos de un rival, era falta y el juez la pitaba, pero… Nos hicieron 29 faltas (una cada 3 minutos) y llevábamos más amarillas nosotros. Recién al final se emparejaron. Eso hay que cuidarlo, no porque hayamos perdido. Lo digo para mejorar el juego porque si no, vamos a dar varios pasos atrás (…).Seguramente perdimos por errores nuestros, virtudes del rival y no por eso”, dijo el DT de Deportivo Cali.

▶: Así fue su clásico: ¡tremenda patada, amarilla y cambio a los 40 minutos!

▶: ¿Qué vio el árbitro para pitar penalti en el clásico entre Deportivo Cali y América?

▶: América terminó el invicto de Deportivo Cali ganándole el clásico con doblete de Adrián Ramos

Además Alfredo Arias se refirió a la acción de penalti que pasó a ser el 0-1. Ahí no habló del arbitraje. Sencillamente la mencionó como algo que influyó en el resultado: “La diferencia se plantea en el penalti. Encontrar tan fácil un gol en un partido clásico y quedar en desventaja tan fácil, condicionó el resto del partido. Luego ellos supieron pararse bien atrás (…). No es excusa, pero el partido se abrió ahí y luego condicionó que ellos supieran replegarse, tener el espacio para sus jugadores rápidos”.

Ficha técnica de Deportivo Cali vs. América

Deportivo Cali: Guillermo de Amores; Hárold Gómez (Juan Camilo Angulo), Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Carlos Robles (Andrés Colorado), Kevin Velasco; Daniel Luna (Ángelo Rodríguez), Yeison Tolosa y Marco Pérez.

DT. Alfredo Arias.

Amonestados: Carlos Robles, Ángelo Rodríguez y Hernán Menosse.

Suplentes: Humberto Acevedo, Eduar Caicedo, Andrés Balanta y Andrés Arroyo.

América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres (Nicolás Giraldo), Kevin Andrade, Pablo Ortiz; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal (Rodrigo Ureña), Yesus Cabrera (Luis Francisco Sánchez); Santiago Moreno, Jeison Lucumí (Duván Vergara) y Adrián Ramos (Díber Cambindo).

DT. Juan Cruz Real.

Goles: Adrián Ramos (10m, penalti y 55m).

Amonestados: Luis Alejandro Paz y Jeison Lucumí.

Suplentes: Diego Novoa y Daniel Quiñones.

Árbitro: Jhon Hinestroza.

Estadio: Deportivo Cali.