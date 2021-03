Alfredo Arias y la queja al arbitraje: “Lo dice el reglamento, no es penalti”

El DT de Deportivo Cali atendió la rueda de prensa posterior al 1-1 con Santa Fe y habló de la acción del penalti que tuvo el cuadro visitante. Alfredo Arias argumentó por qué no debió ser penalti.

“Un penal en el que primero la pelota pega en la nalga y después va a la mano, para mí no es penal. Pero bueno, hasta que no unifiquemos criterios va a seguir esto de que el VAR puede dar para cobrar una cosa u otra, cuando el VAR se hizo justamente para dar justicia. Para mí no es penal una pelota que primero pega en el cuerpo y luego en la mano. Lo dice el reglamento, no es penal”, dijo Alfredo Arias.

Lo otro que aseguró hablando de temas arbitrales tras el empate, fue: “Lo que más nos costó es cuando rematan al arco, estás de espalda y te pega la pelota en tu cuerpo, cortarnos la mano. Eso sin duda fue lo que más costó”. Él está en total desacuerdo con lo que se pitó porque dice que el futbolista de Deportivo Cali no puede ver cuando viene el balón y tampoco evitar que le pegue en la mano después de haber impactado en su cuerpo.

Respecto al VAR y las demás intervenciones en el partido, Alfredo Arias se mostró tranquilo. “Hoy hemos tenido las decisiones arbitrales en contra, más allá del VAR y todo eso… un partido en el que recibes un penal a los 15 minutos, con un rival como Santa Fe que después defiende muy bien, no es fácil salir a buscarlo. Mis jugadores valientemente fueron al frente, se sobrepusieron y crearon las chances. Nos anularon algunas, bien anuladas seguramente porque el VAR no se equivoca en eso. Y después nos sobrepusimos a la expulsión del arquero. Tengo que valorar lo que hizo mi equipo”.

