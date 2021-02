FOTO: DIMAYOR

Pasó un nuevo partido de Deportivo Cali en el que mantuvo el invicto. Visitó a Independiente Medellín y logró un 1-1 para seguir sacando ventaja en el liderato. Por esos resultados es que Alfredo Arias quiso dirigirse a la afición verdiblanca.

Finalizando la conferencia de prensa en el estadio Atanasio Girardot hizo una pausa para eso: “Voy a decir algo que ojalá le llegue al hincha de Deportivo Cali: yo creo que el hincha está contento, feliz, estamos primeros, invictos. Salimos a jugar a ganar y protagonizamos los partidos. A veces no se da. Es a ellos a los que les habló en la conferencia de prensa. Los demás…”.

▶: Jorge Arias, el defensor con gol de Deportivo Cali

▶: ¿Hace cuánto Deportivo Cali no pierde como visitante en la Liga BetPlay?

▶: ¡Promesa cumplida! La foto de la hincha de Deportivo Cali por los goles de Marco Pérez

El mensaje está claro. Al DT le molestaron algunas preguntas que le hicieron luego del 1-1 ante el DIM. Él lo ve como un buen resultado y, además, rescató la forma en que se logró desde el punto de vista del juego. Cuando le hablaron de la situación que vivió el equipo después de su gol y hasta que llegó el empate local, reaccionó así:

“No creo que hayamos perdido el control del juego al irnos en ventaja. Creo que no definimos bien. Empezamos a fallar en el último pase. Era lógico que Medellín nos atacara. Los números no mienten. Prevalecimos en el juego, la posesión, remates al arco, chances creadas. Los números son exactos. El equipo, sinceramente, hizo un gran partido. Felicito a mis jugadores por plantarse en esta cancha ante un rival como este, atacarlo todo el partido. Provocar que ellos hicieran todos los cambios en los 20 primeros minutos del segundo tiempo no es fácil y mis jugadores lo hicieron. Hay que corregir la finalización para estar más feliz. Estamos dentro del objetivo y vamos a seguir”.

Esta vez Deportivo Cali no ganó porque, según el DT, se volvió a fallar al momento de la definición. Así lo dejó en claro y explicó por qué el resultado no lo deja satisfecho: “Otra vez pagamos la mala finalización de jugadas que creamos. No finalizamos bien no sé si por nervios, por apuro. Hay que seguir trabajando, entrenando eso porque es muy importante (…). Como se dio el partido, no estamos contentos. Mis jugadores en el vestuario estaban de cabeza gacha. Eso demuestra que queríamos ganar e hicimos los méritos, pero bueno. Al frente había un equipo con buenos jugadores y buen cuerpo técnico, no pudimos. Simplemente eso, pero jugamos bien. El equipo jugó bien”, concluyó.

Rueda de prensa del DT de Deportivo Cali tras el 1-1 ante Independiente Medellín