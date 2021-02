¿Problemas en Deportivo Cali? El DT y los “intereses ajenos al bien común del equipo”

FOTO: DIMAYOR

Hubo rueda de prensa del DT de Deportivo Cali, Alfredo Arias, y en ella quedó una expectativa por esa frase que usó. ¿Intereses ajenos al bien común del equipo? Lo dijo al responder sobre Franco Torres.

El mediocampista argentino que se sumó al plantel proveniente del fútbol de ascenso en su país, todavía no fue convocado a un solo partido de Deportivo Cali. Eso, relacionado con la salida de Agustín Palavecino del equipo, ocasiona diversas preguntas sobre la situación. ¿Por qué no juega? Pues bien, el tema volvió a tocarse previo al compromiso ante Junior de Barranquilla en el que nuevamente no estará.

Hubo pregunta sobre el argentino para el DT y una respuesta con muchos detalles. “(…) El más interesado en poner a Franco Torres si está mejor que el resto soy yo, nadie más. Esa es mi respuesta clarita y llana. No puedo contemplar intereses de otros. Y como siempre soy sincero, noto intereses ajenos al bien común del equipo, un equipo que viene ganando y sus jugadores están rindiendo”, fue algo de lo que dijo.

Y agregó: “Noto una inquietud sobre el tema Franco Torres que no le hace bien a él. Es un chico que viene de otro país, a mostrar todo, a esforzarse y esa presión, preguntando por cuándo va a jugar… Él va a jugar cuando el técnico vea que es mejor que el que está jugando, sin duda”.

Respuesta del presidente de Deportivo Cali a la frase de Alfredo Arias

Hubo inquietud sobre esa declaración. ¿Intereses ajenos al bien común del equipo? Eso llamó la atención de la redacción del diario El País. Allí contactaron a Marco Caicedo para ahondar en el tema. El presidente respondió:

“No tengo ni idea sobre lo que dijo el profe. Habrá que preguntarle a él. Aquí el único interés es la institución, la cual está por encima de todos (…). Él no pidió a Jorge Arias, tampoco a Carlos Robles, ni a John Vásquez; no pidió a Marco Pérez, a Michell Ramos y menos a Franco Torres. Es lo único que puedo responder”.

