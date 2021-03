La cábala del DT de Deportivo Cali que repite desde que dirigía a Emelec

FOTO: DIMAYOR

Hay una anécdota especial que Alfredo Arias contó en entrevista con el diario El País. El DT de Deportivo Cali tiene una cábala especial que intenta repetir para que las cosas le vayan bien.

Tiene que ver con su calvicie. Ahí empezó todo, en la época en la que estaba dirigiendo a Emelec en Ecuador. A partir de ese momento creó una cábala que llevó a Uruguay, que todavía mantiene y que se le ha visto en su tiempo dirigiendo en el fútbol colombiano a Deportivo Cali por más de un año.

“Yo me rapé el pelo porque empecé a quedarme calvo en Ecuador y cuando me veía en TV, veía una aureola muy grande. Entonces decidí raparme todo. Desde ese momento pensé en usar una boina. En Ecuador nos costaba ganar en la altura en el primer semestre. Eso nos llevó a salir segundos. En un partido muy importante le ganamos a LDU Quito en la altura y en el aeropuerto de regreso vi la boina. La compré pensando en usarla siempre”, empezó narrando Alfredo Arias.

Y agregó: “Lo hice y la usé en la vida diaria, pero no en los partidos. Luego cuando voy a Montevideo Wanderers, en una plaza difícil en la que no se ganaba, me la puse y ganamos. Y bueno, repitiendo lo que a uno le va bien, decidí entrar a la cancha con ella. No la uso en los partidos porque me da un poquito de cosa, pero la verdad es que busco repetir la cábala con cosas que a uno le va bien. No sé si la van a vender, creo que no porque no la va a comprar nadie. No hay tanto mercado para eso. Trato de repetir las cosas que me van bien”, terminó contando el DT de Deportivo Cali.

