¿Deportivo Cali ganó algo en el negocio de Santos Borré con Eintracht Frankfurt?

Oficialmente Rafael Santos Borré es nuevo jugador de Eintracht Frankfurt y por la forma en que se hizo el negocio, Deportivo Cali no tiene acceso al famoso mecanismo de solidaridad de la FIFA.

¿Por qué? Sencillo. Este mecanismo no se aplica en el caso de jugadores libres y fue en esa condición en la que se dio la llegada de Rafael Santos Borré al cuadro de la Bundesliga. De haberse dado de otra forma (con River Plate vendiéndolo, por ejemplo), Deportivo Cali podría haber aspirado a tener entre el 2 y el 2.5% del total de la operación.

Eso no pasará. Rafael Santos Borré salió de River Plate como agente libre tras terminar contrato el pasado 30 de junio. Cinco días después y mientras se prepara para jugar la semifinal de la Copa América con la Selección Colombia, se confirmó su llegada a Eintracht Frankfurt en una cifra que no fue revelada. La versión es que la operación le dejará un millón de euros a River Plate.

Deportivo Cali no tiene nada que ver en este caso. El mecanismo de solidaridad de la FIFA solo se activa cuando se hacen transferencias de club a club y de diferentes países. Iba a ser el caso si River Plate compraba el pase de Santos Borré al menos para vendérselo al cuadro alemán. A final de cuentas no lo hizo. Dejó que el jugador saliera libre en una operación que muchos cuestionan.

La despedida de Santos Borré de los hinchas de River Plate

“Hola hinchas de River Plate. Bueno, quiero utilizar este espacio para poder darles las gracias por todos los momentos que compartimos juntos. Gracias por todos estos casi cuatro años que vivimos llenos de emociones, de muchas noches hermosas, de títulos, de triunfos, de momentos tristes pero que juntos pasamos por cosas muy lindas.

Les quiero agradecer por todos esos momentos, me hicieron sentir como de la casa, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los directivos… Gracias porque me permitieron conocer este mundo River Plate de la mejor manera. Creo que es un mundo en el cual me siento muy identificado y el cual siempre voy a llevar conmigo en mi corazón. Les agradezco mucho por todos estos momentos y les deseo lo mejor”.