Marco Caicedo, el presidente de Deportivo Cali, respondió a las preguntas sobre el mercado de fichaje del cuadro verdiblanco. En entrevista con Deportes sin Tapujos dio las noticias al respecto.

Sobre Michael Ortega: “Admiré su fútbol, lo conocí cuando arrancó y lo he visto entrenando. Llegó hace 6 meses en una forma física que no era óptima. Ahora físicamente está impecable. Es un jugador diferente. Muchos hinchas lo han aclamado. Algunas de las barras me han hecho la petición. Él está a punto. Ha madurado impresionantemente”.

¿Vendrá un delantero goleador? “Es muy difícil entrar a especular. Esto del fútbol es un rompecabezas y son muchas piezas que tienen que encajar. Ya aprendí a no especular ni generar falsas expectativas. Hay mucha bulla respecto a algunas posibilidades, pero no quiero hacerlo porque no es sano (…). Estamos tratando de solventar la falencia que tenemos en el último tercio. Es algo en lo que venimos trabajando”.

¿Oferta a Hárold Preciado? “Él viene acompañándonos desde hace un mes. Tenemos mucha cercanía y estamos dialogando con él. La parte complicada es la económica. Estamos intentando asegurar la caja que necesita el club para el semestre. En eso estamos trabajando”.

¿Saldrán Andrés Arroyo, Kevin Velasco y Yeison Tolosa? “No me gusta dar nombres. Puede haber o no posibilidades. Hay criterios. Haremos los anuncios cuando las piezas del rompecabezas encajen. Es muy difícil entrar a especular. En el momento en que se concrete cualquier cosa lo diremos. Hablar de eso es una falta de respeto con los jugadores. Salir a decir algo que vaya a deteriorar la imagen de los jugadores, no es pertinente. Creo y confío en ellos. No voy a especular”.

¿A hoy quiénes salen de Deportivo Cali? “Ninguno. Eso es parte del rompecabezas que estamos tratando de resolver”.