Deportivo Cali: consejo de Alfredo Arias para que Marco Pérez y Ángelo Rodríguez hagan más goles

Una de las dificultades que ha tenido Deportivo Cali en el 2021 es la consolidación de sus atacantes. Ángelo Rodríguez lleva 7 partidos sin goles y Marco Pérez recién empezó a anotar en el séptimo.

Afortunadamente en los planes del DT Alfredo Arias, sus goles no se han necesitado para ganar la mayoría de partidos. Antes de la victoria ante Junior se habían ganado 5 compromisos (en 6 fechas), sin anotaciones de ellos. ¿Preocupa la situación? Sí, pero el DT tiene experiencia y cabeza fría para afrontarla, pues en su carrera de futbolista también pasó por rachas similares.

Así lo contó en entrevista en ESPN: “Cuando me vestía y entraba a la cancha, jugaba en esa posición y erré muchos goles. Sufrí el síndrome del goleador que no convierte y que va a un equipo grande (a mí me tocó ir a Peñarol detrás de Morena) y convertí 11 goles en el campeonato pero él hizo 32. Entonces fui un fracaso. Era difícil, tenía 20 años, no había psicólogo. Con esto quiero decir que creo tener muy claro lo que ellos sienten cada vez que la pelota no entra y hacen todo lo posible”, empezó contando en referencia a lo que le pasó a él y lo que les sucede a Ángelo Rodríguez y Marco Pérez.

“Mi mensaje hacia ellos ha sido que lo único que deben mantener es la confianza en que les va a quedar el gol y renovar la confianza en ir a querer hacer el gol porque, una cosa que me pasó a mí y ya la puedo confesar después de tantos años, fue no errar goles porque tampoco los buscaba. Me empecé a esconder. Ahora lo puedo decir”, fue otra parte de lo que dijo.

Y concluyó: “Lo que les puedo decir a Ángelo Rodríguez y a Marco Pérez es que tengan siempre el optimismo del goleador y la desconfianza de que va a haber un rebote. La confianza de que va a llegar primero y la va a poder meter, porque entrenamos mucha definición. Tengo el pensamiento de que por más que entrenas, cuando entras en esa zona negativa, a veces hasta te tienes que apartar de entrenar y esperar al partido”.