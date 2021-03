Alfredo Arias: “Cali no pudo solventar la ausencia de Jhon Vásquez”

Deportivo Cali empató a cero goles ante Once Caldas por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2021-1 en el compromiso disputado en el estadio Palogrande.

Alfredo Arias, DT de Deportivo Cali, analizó la igualdad de su equipo ante Once Caldas y criticó el poco tiempo de entrenamientos que tuvo el ‘azucarero para solventar la ausencia de Jhon Vásquez, figura del Cali, que no estuvo en Manizales por lesión.

“A mí me gustaría ganar todos los partidos, el equipo sale a eso, pero no es fácil ganar, es difícil, como lo es también para los rivales ganarnos. Cuando no se puede ganar, lo mejor es no perder y hoy pasó eso”, inició Arias.

Sobre la ausencia de Vásquez, el entrenador dijo que “no tuvimos ninguna práctica para poder solventar la falta que nos hizo Jhon Vásquez porque venía jugado todos los partidos. Yo confío en mis jugadores y lo que se ve en casa fácilmente sentados, no se ve en la cancha. A mi me gusta valorar lo que tenemos y no lo que pudimos haber tenido”.

Siguió diciendo que “el equipo en el medio campo siempre basculó bien, alternaron las funciones, cubrieron bien la zona. El quipo sale a ganar, pero no es fácil ganar; el fútbol de hoy en día se hace tan parejo. Revisen las 11 fechas cual es el resultado más común, seguramente es empate o diferencia de un gol”, concluyó.

La próxima fecha del Deportivo Cali será ante América de Cali por la fecha 12 de la Liga BetPlay en el clásico de la jornada. El encuentro será en el estadio Pascual Guerrero el próximo jueves 11 de marzo a partir de las 8:00 p.m.