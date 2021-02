Alfredo Arias: del “fue una mala noche” al “seguramente algo planteé mal”

Deportivo Cali estuvo a segundos de perder por primera vez en la Liga BetPlay. Ante Alianza Petrolera jugó su partido más discreto del año y el DT Alfredo Arias tuvo autocrítica en la rueda de prensa.

“Los análisis pasan por muchas partes. El mío es que jugamos mal. Tendré que ver otra vez por qué fuimos tan imprecisos. Se dio una sumatoria de errores que nos llevó a ponernos en desventaja por primera vez en el campeonato y a no poder mejor. Mi explicación es que jugamos mal. Ojo que cuando el equipo juega mal, no es solo que los futbolistas juegan mal. Seguramente yo me equivoqué, algo planteé mal porque el equipo jugó mal”, insistió el DT uruguayo.

▶: Juan Sebastián Serrano: figura, autogol y lágrimas en el estadio de Deportivo Cali

▶: Deportivo Cali y un agónico empate ante el colero de la Liga BetPlay

▶: El apoyo del DT de Alianza Petrolera a Juan Sebastián Serrano

Alianza Petrolera estuvo ganando por 0-1 durante gran parte del compromiso y el empate de Deportivo Cali llegó solo al minuto 90+5 en un autogol del arquero Juan Sebastián Serrano. De esa forma se evitó la primera caída del año para el cuadro verdiblanco que llegó a 20 unidades para seguir liderando la Liga BetPlay I-2021 con tranquilidad.

“Fue una mala noche, de imprecisión, nervios cuando nos habíamos puesto en desventaja. En la semana dije que iba a ser el partido más difícil de enfrentar. Veníamos de hacer un buen partido en una cancha que hacía 13 años que Deportivo Cali no ganaba (triunfo sobre Junior). no es que los técnicos o jugadores queramos reaccionar mal a eso, pero normalmente pasa. Algunos años tengo en esto y pasa. Nos podíamos descuidar y aflojar un poquito. Hoy seguramente algo de eso pasó cuando quisimos ir tras el partido y ya estábamos perdiendo. No lo supimos jugar. El fútbol no se gana solo con esfuerzo y con poner la pelota cerca del arco contrario. Hay que jugar bien y tener previamente asociarse en el pase. Es el partido con más imprecisión de pase que tuvimos”, dijo Alfredo Arias.

Finalmente y dentro de su análisis del resultado en un partido en el que en el entretiempo hizo 3 cambios, el DT uruguayo dijo: “Cuando uno hace 3 cambios es porque ve cosas que no están resultando bien. Lamentablemente seguimos igual. Jugamos un mal partido. Ojalá nos sirva de aprendizaje. Somos un equipo basado en el esfuerzo y el juego colectivo, en la humildad. El rival encontró el gol fácil, en una pelota quieta, un rebote que resolvimos mal en todas las circunstancias y de ahí no jugamos bien. No repetimos los conceptos que necesitábamos para desequilibrar a este rival. Cuando lo hicimos medianamente bien y tuvimos la chance, no concretamos bien la jugada. Hicimos mal partido hoy”.

El DT de Deportivo Cali en rueda de prensa tras el 1-1 con Alianza Petrolera