¿¡Eso fue lo que pasó en el VAR en Deportivo Cali vs. Águilas Doradas!?

FOTO: DIMAYOR

Dicho partido en el estadio de Deportivo Cali dejó una acción que protestó airadamente José Fernando Salazar, el máximo accionista de Águilas Doradas. El VAR intervino en un gol de su equipo y él elevó la protesta. ¡Tendrá acceso al audio de lo que se dijo en el momento!

En entrevista en Blog Deportivo (Blu Radio), Salazar informó lo que ya pasó y pasará al respecto: “Tuve la comunicación esta mañana con el presidente de la FCF, el doctor Ramón Jesurún, e iré el miércoles a Bogotá al tema de la Comisión Arbitral. Escucharé los audios, pero al parecer es una desatención del central que hizo caso omiso a lo que le dijeron sus compañeros y en medio de su ignorancia, no de mala fe, perjudica un proyecto como el de Águilas Doradas. Yo quiero conocer los audios para contar lo que pasó”, dijo.

Dice tener una versión. “A mí me dicen que desde los audios del VAR, me informan, que le dicen que la jugada es válida, que valide el gol. ¿Qué hay detrás de todo esto? Ya uno entra en duda, no puede comprometer un trabajo, una inversión del VAR, con recursos que hoy ni contamos con ellos y lo aplican mal, cada fecha es lo mismo. En el minuto 70, ese gol hubiera marcado un momento circunstancial del partido”.

Eso habría sucedido en la acción en la que Mateo Puerta marcó para Águilas Doradas el gol del 0-1 en el estadio de Deportivo Cali. Posteriormente y tras el llamado del VAR, el tanto fue invalidado por el árbitro Keiner Jiménez. Al respecto José Fernando Salazar tiene una opinión que lo llevó a pedir autorización para escuchar el audio del momento.

“Era muy fácil leer la jugada del partido. Era de simple sentido común y basado en eso hay un tema grave con la aplicación del VAR. Es una herramienta que este servidor la pidió y la conseguimos, pero infortunadamente hasta el día de hoy para Águilas Doradas ha perjudicado. Es ir en detrimento de Águilas desde el semestre anterior”.

En este caso él vio que Águilas Doradas fue perjudicado. Deportivo Cali terminó ganando el compromiso por 1-0 y a partir de ese resultado, el pedido de José Fernando Salazar es que capaciten al árbitro Keiner Jiménez.

“Nosotros no nos empeñamos en hacerle el daño a nadie, pero en pro de arreglar nuestra industria y si un juez no está preparado y no conoce el reglamento, deberá prepararse mejor. No sé si una semana o un mes de sanción para él, pero esa decisión la tomará la comisión arbitral”.

Trinos de José Fernando Salazar por lo sucedido en el estadio de Deportivo Cali