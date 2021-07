¡De la Copa América a entrenar con Deportivo Cali junto a Hárold Preciado!

Deportivo Cali tuvo gratas visitas en la práctica de este martes. ¡Llegaron Gustavo Cuéllar y Rafael Santos Borré! El par de canteranos que jugaron la Copa América estuvieron entrenándose a la par del grupo en el que ya está Hárold Preciado.

Junto a él se fotografiaron. Es el fichaje más importante que ha hecho el cuadro verdiblanco para el 2021-2 y amigo personal de ambos. Estuvieron allí gracias a la política del club que les permite a los canteranos regresar a sus instalaciones en cualquier momento. Y ellos, en vacaciones tras la Copa América, optaron por ir a lucir nuevamente la indumentaria de la escuadra en la que debutaron como profesionales.

¿Qué ha sido de las carreras de Gustavo Cuéllar y Santos Borré después de Deportivo Cali?

Gustavo Cuéllar debutó con el equipo siendo menor de edad. A los 17 años ya estaba jugando partidos profesionales. Hizo parte del equipo desde 2009 hasta 2014, por lo cual estuvo en los planteles que ganaron la Copa Colombia 2010 y la Superliga 2014.

Luego pasó a jugar a Junior, Flamengo en Brasil y Al-Hilal en Arabia Saudí en el que se mantiene. Con el primero de ellos ganó otra Copa. En el elenco brasilero hizo parte del plantel que ganó una Copa Libertadores y con el cuadro árabe ya conquistó dos Ligas, una Copa y una Liga de Campeones. Hoy en día tiene 28 años y viene de jugar 283 minutos en la Copa América.

Rafael Santos Borré estuvo en Deportivo Cali entre 2013 y 2015. Conformó el equipo que se alzó con la Liga en el último de esos años y luego salió vendido a Atlético de Madrid. Además ha jugado en Villarreal y River Plate. Recientemente protagonizó un movimiento en el mercado de fichajes al ser contratado por Eintracht Frankfurt en la Bundesliga.

Antes de ir a dicho equipo decidió pasar a entrenarse con Deportivo Cali. En el cuadro alemán firmó contrato hasta 2025. Viene de jugar 294 minutos en la Copa América con la Selección Colombia.

¿Qué han dicho Cuéllar y Borré de un regreso a Deportivo Cali?

Pública y puntualmente sobre la posibilidad de volver a jugar en Deportivo Cali, Gustavo Cuéllar no ha hablado. Sí ha asegurado que el cuadro verdiblanco y Junior son los equipos de sus amores. Sobre el primero de ellos, en enero de 2019, habló para Win Sports de esta forma:

“Es el equipo que me dio todo, me dio a conocer profesionalmente y mi primera casa. Son cosas que no voy a olvidar. Me formó como persona y como profesional. Jugué al lado de una gran persona que me enseñó muchísimo (Andrés Pérez). Siempre lo voy a llevar en mi corazón”. Hay que recordar que por su paso al fútbol árabe, Deportivo Cali recibió 1.5 millones de euros.

"El Deportivo Cali me dio a conocer y me dio todo. Junior me abrió las puertas en un momento complicado y me permitió estar en Brasil" Gustavo Cuellar pic.twitter.com/LjDU0p7Pr8 — Win Noticias 🏡👍 (@NoticiasWin) January 24, 2019

Y en el caso de Santos Borré, lo ha dicho en más de una ocasión. Es más. En abril de 2020 estuvo bromeando con eso cuando empezaron los rumores del regreso de Hárold Preciado. En aquel entonces en un Instagram Live a su lado y al de Nicolás Benedetti dijo: “Hay que volver juntos, hay que armar un buen equipo y que podamos pelear todos”.