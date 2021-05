Daniel Quintero y el porqué Deportivo Cali y Deportes Tolima jugarán en el Atanasio Girardot

Quedó confirmado por parte de Dimayor que Deportivo Cali y Deportes Tolima terminarán los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 enfrentándose el próximo sábado en el estadio Atanasio Girardot.

Es un intento más por programar dicho partido que inicialmente debió jugarse el 2 de mayo. Finalmente y según el nuevo comunicado de Dimayor, quedó para jugarse el sábado 29 del mismo mes a las 3:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot. Sale del estadio de Deportivo Cali en el que inicialmente debía disputarse. ¿Por qué llega a Medellín?

▶: “Cuando hablé con Deportivo Cali y Tolima me dijeron que estaban firmes para jugar”

▶: Jugadores de Cali y Tolima le piden a Dimayor no jugar

▶: “Amenazaron con descalificar a Deportivo Cali y Deportes Tolima si no juegan”

Así respondió el alcalde Daniel Quintero: “Yo me sueño estadios llenos. Tenemos que empezar a dar muestras y pasos en el camino de la reactivación. Yo levanté la mano para que llegara el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima a la ciudad de Medellín. Creo que son mensajes bonitos de que el fútbol no debe parar y la economía no debe parar”, fue lo que dijo en principio.

Y agregó: “Vamos a hacer todos los esfuerzos para que ese partido se desarrolle de manera adecuada y pedimos el apoyo de toda la ciudadanía para que sea así. Creo que también es un mensaje bonito que se haya probado traer el partido para acá. Y si nos dejan traer todos los partidos de la Liga para acá, muy bienvenidos. Acá los recibimos todos”.

A la Liga BetPlay I-2021 le quedan 7 partidos. El primero de ellos lo disputarán Deportivo Cali y Deportes Tolima en Medellín. Ahí quedará armado el cuadro de la semifinal. Por ahora los que ya están ahí son Millonarios, Junior y La Equidad.