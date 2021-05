“Cuando hablé con Deportivo Cali y Tolima me dijeron que estaban firmes para jugar”

Palabras de Fernando Jaramillo, el presidente de la Dimayor, en entrevista en Antena 2. Según él, la última programación que se hizo de Deportivo Cali vs. Deportes Tolima se iba a llevar a cabo.

Recordemos que la última fecha de la que se habló para la disputa del juego válido por los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 era el viernes 14 de mayo. Un día antes hubo un comunicado de Acolfutpro en nombre de los futbolistas profesionales en el que se pedía no programas más partidos. En definitiva el compromiso no se llevó a cabo y eso llamó la atención de Fernando Jaramillo.

“Creo que hubo un mal entendido. Ese comunicado no lo suscribieron la mayoría de jugadores, pero entendemos el miedo de cada uno y ante las circunstancias que se presentaron por la incomodidad de jugar con gases lacrimógenos, respetamos el temor. Cuando yo hablé con Deportivo Cali y Deportes Tolima, me dijeron que estaban firmes para jugar. Sus jugadores se iban a presentar. La decisión se basó en otros temas de inteligencia, no porque los futbolistas no iban a estar. Acá hay un compromiso de acabar el torneo”, dijo el presidente de Dimayor en Antena 2.

A final de cuentas no se jugó, pero está claro que se jugará. ¿Cuándo? “Esperamos que esa semana. Todavía no sabemos en qué ciudad, ni el día ni la hora para jugar el partido restante y conocer a los semifinalistas. Ya luego jugar lo que queda y la final. Ese es el objetivo con el cual están identificados tanto directivos como jugadores”, concluyó.