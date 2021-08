Carlos Antonio Vélez tras la posible llegada de ‘Teo’ al Cali: “¿Qué pasará con el vestuario?”

Hoy se cierra el mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2021-II y habrían varias novedades a última hora. Uno de ellos sería la llegada de Teófilo Gutiérrez al Deportivo Cali.

Ya han habido varios indicios que señalan a ‘Teo’ como nuevo jugador del azucarero para la presente temporada, motivo que desató varias criticas al jugador por su reciente pasado en Junior FC, de donde no salió bien por sus diferencias con las directivas.

Uno de los que tampoco ve con buenos ojos la llegada de de Teófilo al conjunto Azucarero es Carlos Antonio Vélez, quien en su programa ‘Planeta Fútbol’ se pregunta que cómo será el vestuario del Cali con Teo.

“Teo es buen Jugador, otra cosa es qué va a pasar con el vestuario porque hombre, Teo es difícil. En Cali le dijeron Teo no tenemos sino ’20 pesos’, pero no tenemos más, pero por ahora hay eso. Me imagino que firmará un compromiso de buen comportamiento y de no salir en fotos por ahí”, dijo Vélez.

Y agregó que “¿Vieron la foto con Yepes y Córdoba con Teo? Uno candidato a ser DT de la Selección Colombia y Córdoba, el aspirante a ser el presidente de la Federación. ¿A qué aspirará Teo cuando se retire?”.

Por ahora no se ha oficializado la llegada del delantero nacido en La Chinita al Deportivo Cali, lo cual podría concretarse en cuestión de horas. Eso sí, durante este 6 de agosto, último día para inscribir nuevos jugadores en el FPC.