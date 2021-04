Calendario del Deportivo Cali: ¡Se juega dos clasificaciones en tres partidos!

Resucitó el Deportivo Cali tras derrotar a La Equidad 2-5 en la fecha 16, como visitante, en el estadio de Techo. Con este resultado, el ‘Azucarero’ llegó a 28 puntos.

Un partidazo se disputó en anoche entre La Equidad vs. Deportivo Cali, donde se enfrentaban dos equipos favoritos para clasificarse a la próxima ronda. No obstante, el cuadro que dirige Alfredo Arias no pasaba por un buen momento en el FPC y ya sumaba 8 partidos sin conocer la victoria.

Ahora volvió a ganar y quedó muy cerca de la claisificación, pues según el número mágico solo están a un punto de meterse a los ‘Play off’ semifinales. Sin embargo, tendrá un calendario bastante apretado donde se atraviesa el partido de ida por Copa Sudamericana ante Deportes Tolima.

Aquí, el calendario del Deportivo Cali

6 de abril

7:30 p.m. Deportivo Cali vs. Deportes Tolima (Vuelta Fase I Copa Sudamericana (0-3))

10 de abril

8:00 p.m. Deportivo Cali vs. Atlético Nacional (Fecha 18 Liga BetPlay)

18 de abril

Por definir horario. Millonarios vs. Deportivo Cali (Fecha 19 Liga BetPlay)

Deportivo Cali descansa en la fecha 17 de la Liga BetPlay.

Así las cosas, el conjunto que dirige Alfredo Arias deberá por lo menos gar un compromiso de los dos que le resta y así no depender de ningún otro equipo y poder ubicar dentro los primeros cuatro clasificados, los cuales cierra la llave de cuartos como local.

Por otra parte, el compromiso de vuelta en la Copa Sudamericana ante el Deportes Tolima coge al Deportivo Cali en un momento anímico importante y por qué no, ilusionarse con darle vuelta. Sin embargo, cabe recordar, el resultado está 3-0 a favor del ‘Pijao’ y en el Palmaseca se podría dar una remontada histórica.