América no le ha pedido el estadio y si lo hace, así responderá Deportivo Cali

Ante la imposibilidad que está teniendo América para jugar sus partidos de local en la Copa Libertadores (hay adecuaciones en las luminarias del Pascual Guerrero), mucho se ha hablado de la opción del estadio Deportivo Cali.

Se ha hecho a través de opiniones de hinchas, consultas periodísticas y declaraciones del presidente del cuadro escarlata, Mauricio Romero, quien en Zona Libre de Humo respondió al rumor. Allí dijo: “El tema del estadio de Deportivo Cali no lo hemos hablado todavía, no por falta interés sino por lo que sabemos que puede llegar a mover a nivel ciudad ese tipo de decisiones. Hay que ser coherentes, saber lo que significaría eso para las hinchadas de los dos equipos. Es un tema que normalmente se maneja así a nivel mundial, pero en este momento no queremos generar un caos mayor ya con todo este tema de la pandemia”.

Así que está claro que América no contempla la idea de ser local en el estadio de Deportivo Cali. Sí lo ha hecho con la opción del estadio Centenario en Armenia, por ejemplo. No lo consiguió. Sigue en búsqueda de posibilidades y al no tener confirmada alguna chance, continúan las especulaciones. Recientemente recibió la propuesta de jugar en Envigado.

Siguiéndolas, llegó la consulta del diario El País a un Miembro del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali. La respuesta fue clara sobre el tema de América jugando de local en el estadio verdiblanco: “Esa posibilidad casi que ni existe; esa situación podría generar más hechos de violencia como se han venido presentando no solo con nosotros, sino con otros equipos colombianos”.

Presidente de América sobre el estadio de Deportivo Cali