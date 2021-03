Alfredo Arias y los detalles sobre el delantero que llegará a Deportivo Cali

Gastón Rodríguez está ad portas de ser el nuevo delantero de Deportivo Cali. Es un pedido especial del DT Alfredo Arias, que lo conoce de haberlo dirigido en el fútbol uruguayo.

Eso pasó en el inicio de la carrera del atacante de 28 años que pasó el 2020 en Avaí FC en Brasil. Él y el entrenador Alfredo Arias compartieron en Montevideo Wanderers. Allí empezó una relación deportiva que ahora puede extenderse en el cuadro verdiblanco. Ya hay acuerdo y solo se está pendiente de la aprobación de los exámenes médicos para que pueda sumarse al plantel.

▶: ¿Qué dijo el DT de Deportivo Cali del clásico con América?

▶: ¿Vuelve Juan Camilo Angulo en el clásico?

▶: El día en que Gastón Rodríguez le marcó a Deportivo Cali

“Gastón Rodríguez puede jugar no por banda, porque no he utilizado jugadores por banda, pero sí en los carriles inmediatamente cercanos al carril central, como un delantero contiguo al 9 o al media punta. Con nosotros en Wanderers lo hizo mucho con pierna cambiada, no jugó de media punta en mi equipo en los 3 años que estuvimos juntos”, explicó Alfredo Arias en rueda de prensa en Deportivo Cali.

Para que el hincha del cuadro verdiblanco vaya conociéndolo, el DT agregó: “A Gastón Rodríguez lo conozco de las inferiores de Wanderers. Es un jugador que siempre ha hecho goles, no siendo el número 9 del equipo. Es un atacante que juega en la posición de media punta, o puede ir por los extremos o de 9”.

En caso de concretarse su llegada, será un argumento más en la ofensiva de un Deportivo Cali que en este momento tiene como atacantes definidos a Marco Pérez y Ángelo Rodríguez. Va por más y está la chance de tener a Gastón Rodríguez.

Algunas de las mejores jugadas y goles de Gastón Rodríguez