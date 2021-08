Alfredo Arias tras derrota del Deportivo Cali: “Esto no es lo que quiero ver de mi equipo”

Deportivo Cali perdió como local 1-2 ante Atlético Bucaramanga por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2021-II frente a más de 7.000 hinchas que estuvieron en el estadio Palmaseca.

Sobre la derrota y el funcionamiento del equipo habló Alfredo Arias en la rueda de prensa posterior al encuentro. “Lo primero que debo decir es que tenemos una gran tristeza porque dejamos escapar 5 puntos en dos partidos. En nuestra cancha tenemos que hacer otro tipo de juego para no perder. Fuimos al ataque, dominamos el juego, pero otro error en el segundo gol y no supimos después como vulnerar al Bucaramanga”.

Sobre el intento con las sustituciones, Arias dijo que “con los cambios buscamos darle más profundidad al equipo con la entrada de Toloza. Creo que lo intentaron, creamos alguna chances de gol, pero tenemos que jugar mejor, no es lo que yo quiero ver de mi equipo”.

“Hoy no pudimos asociar, no pudimos encontrarnos. Yo creo que por méritos de algunos de ellos no creamos chances. No tenemos la claridad para encontrar el penúltimo pase. Espero que entrenando, trabajando y haciendo los movimientos podamos corregir”.

Finalizó analizando el momento en el que Deportivo Cali se salió del partido. “Sentimos mucho el segundo gol. Dejamos de jugar con tranquilidad y queríamos llegar rápido y llegábamos era apurados. Nos sentaremos a hablar y a tratar de corregir. Hoy tomamos malas decisiones, lo anímico primó por ese empate y desde ahí dejamos de ser claros”.