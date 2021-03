Alfredo Arias: “Tenemos 4 partidos sin ganar o 12 partidos sin perder”

El técnico del Deportivo Cali habló previo al clásico caleño, donde espera retomar el camino del triunfo luego de 4 partidos.

Esta semana, se jugará unos de los partidos más importantes de la Liga BetPlay, el clásico vallecaucano donde el Deportivo Cali de Alfredo Arias deberá recibir al América de Cali en Palmaseca, en un momento del campeonato donde los clubes para por realidades diferentes. El Cali es líder de la tabla, pero lleva 4 partidos sin ganar, mientras que los ‘Diablos Rojos’ luchan por entrar a los 8 cuando por fin encontraron el camino de la victoria.

Sobre estas particularidades que vive el conjunto ‘azucarero’, el técnico Alfredo Arias habló en entrevista con el programa ‘De Taquito con Marino’. “Se puede decir que hace 4 partidos no ganamos o que hace 12 estamos invictos. Si eso fuese fácil debería haber más equipos en esa dinámica“, comentó.

Además, resaltó que a pesar de que no han conseguido victorias en los últimos juegos, el equipo conserva el liderato que tiene desde la segunda fecha. “Sobrevaloro de manera a los jugadores porque me regalen 11 fechas en la primera posición. No me había pasado nunca en los otros clubes“.

Por último, se refirió a lo que será el clásico ante América, equipo al que enfrentó en dos ocasiones, ganando 1 y empatando 1. “Tenemos que mejorar nuestra actuación para poder ganarle al rival del jueves. Nosotros vamos a salir por los tres puntos desde el primer minuto hasta el último. Nosotros sabemos más que nadie que el choque del jueves es más que un partido. Queremos ganarlo, vamos a ir por la victoria“.