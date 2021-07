Alfredo Arias, el VAR y su declaración por los arbitrajes: “Ya no aguanto más”

El DT de Deportivo Cali volvió a hablar en rueda de prensa de la Liga BetPlay tras pagar una suspensión y lo hizo para hablar contundentemente de varios temas que, dice él, vienen acumulándose en los partidos del cuadro verdiblanco relacionados con el arbitraje.

Así que de entrada en la rueda de prensa luego del 1-1 ante Independiente Medellín en el que a Deportivo Cali le anularon un gol tras el llamado del VAR y la revisión del árbitro Alexander Ospina, habló de todo: “Capaz que me extiendo un poquito, pero ya no aguanto más. No aguanto más”, fue lo primero que dijo Alfredo Arias.

Y agregó: “Me dejaron afuera de las finales 3 partidos. Y ahora ante Santa Fe nos anulan un gol, jeje, que los que estamos en el fútbol sabemos que de no buscar y buscar, es gol. Y hoy lo que pasó es ya fuera de toda lógica. Todo aquel que haya estado en el fútbol más de 5 años, sabe que esto que se pitó hoy por el VAR y después viéndolo el árbitro es increíble, totalmente fuera de contexto y de lo que es el fútbol y la realidad. Si se pita falta en ese gol, en la misma jugada (tengo el video), están agarrando mucho más a Hárold Preciado y a Andrés Colorado”.

Así siguió: “En el primer tiempo no los agarraron una vez. Los agarraron dos, tres veces en los córner y no se pita nada. ¿Por qué el VAR busca cuando se hace un gol, encontrar algo que no era, pero no se busca encontrar el penal? Se supone que es para eso, para ayudar al árbitro a encontrar cosas”.

Luego, a manera de reflexión, dijo: “Yo era uno de los que hace mucho años decía, viendo otro deportes (tenis, fútbol americano, básquetbol), que el fútbol necesitaba ayudas, pero la verdad o los que están en el VAR no saben nada de fútbol o se equivocan muy feo. Alguien tiene que hablar porque nosotros trabajamos de esto y después se hacen encuestas para echarnos. Veo que pasa muy rápido, muy fácil de un partido a otro, errores garrafales y no se repite, no se habla, no se analiza. No se pone la lupa en esas personas que cometen tantos errores. Si yo cometo muchos errores, no voy a ser el técnico de Deportivo Cali. Pero estas personas que trabajan de esto simplemente para estar sentados ahí, ver y dar un veredicto, se equivocan y siguen ahí. No escucho que hayan suspendido a nadie, no escucho nombres, no escucho castigos, cambios, nada. Solo escucho que el VAR se equivocó y pasamos a otro tema. ¿Por qué no enfocamos realmente lo que está pasando que es muy grave? Se está distorsionando el fútbol y seguramente todos los técnicos y jugadores están de acuerdo conmigo. Pero como no podemos hablar porque se supone que después es peor… a mí no me importa nada. Yo voy a hablar. Lo que se hizo hoy en esta cancha, con esa jugada, es una vergüenza. No dijo más nada”.

La rueda de prensa de Alfredo Arias tras el 1-1 de Deportivo Cali ante el DIM (Dimayor)