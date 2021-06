Alfredo Arias, el porqué no renunció y la libertad que le dio a Deportivo Cali

Más de uno se pregunta por qué Alfredo Arias sigue siendo el DT de Deportivo Cali luego de los resultados del equipo bajo su mando. La consulta se le hizo a él directamente en rueda de prensa este martes y la respuesta es imperdible.

El DT uruguayo contó varios detalles de lo sucedido luego de la eliminación que sufrió el cuadro verdiblanco en la Liga BetPlay I-2021 cuando perdió la llave de cuartos de final con Deportes Tolima (a la postre campeón). En rueda de prensa contó lo que pasó entre él y algunos directivos de la escuadra, por iniciativa propia.

Todo lo que contó Alfredo Arias sobre su continuidad en Deportivo Cali:

-“Más allá de que esta es mi pasión, esto es un trabajo. Y es un trabajo con un contrato que tiene obligaciones y derechos para ambas partes. Si alguna de ellas decide no seguir, tiene que indemnizar a la otra por el incumplimiento. Pero va más allá de eso y de si yo renunciaba y debía pagar dinero. No he renunciado en ningún lado y no lo voy a hacer. Renunciar no es una palabra en mí porque si yo renuncio, entonces todo lo que les dije a mis jugadores…”

-“El renunciamiento para mí no existe. Si di todo lo que sé, si me equivoqué o acerté pero trabajé honestamente y di dignamente todo lo que tengo, no voy a renunciar. Pude perder partidos y perder el campeonato. Lo que no voy a permitir es perder la dignidad”.

-“Si alguien tiene dudas de que soy digno porque me quedo, le voy a contestar con esto: terminado el partido con Tolima llamé a los dirigentes, al gerente técnico y al presidente y como las palabras a veces quedan en el aire, hice mensajes escritos diciendo que liberaba al club de la indemnización. Que si era por dinero que me dejaban, entonces que no dudaran y trajeran a otro mejor que yo. Liberé al club. Es una de las cosas que me duele que nadie dijera. Lo hice con 3 o 4 personas. Pedí que se me contestara antes de terminar la semana. Solo dije que se nos tenía que pagar hasta el día que trabajamos”.

-“¿Por qué no me voy? Porque es mi trabajo, es mi pasión y mi desafío. A mí me contratan, no soy yo el que me contrato. Liberé al club de toda indemnización. Me contestaron diciéndome que seguía a cargo del equipo tras la reunión del Consejo. Esa es mi respuesta: pude haber perdido partidos y cometer errores porque soy un ser humano, pero soy digno”.

-“Esta oferta sigue en pie. Estamos a tiempo. No me quedo en ningún lugar donde no me quieren pero sí quiero que se me pague hasta el día que trabaje, solo eso”.