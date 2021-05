Alfredo Arias: del “Colombia se está suicidando” a la situación de la ciudad y el impactó en Deportivo Cali

Hablando para la prensa en Uruguay en el programa “Embajadores del Gol”, Alfredo Arias dio importantes opiniones respecto a la situación por la que atraviesa Colombia y lo que ha impactado en Deportivo Cali.

El DT uruguayo está cercano a cumplir año y medio viviendo en Colombia. Y ad portas de cerrar su tercer semestre al frente del cuadro verdiblanco, está viviendo de cerca la problemática social que afecta al país y que ha dejado varias importantes consecuencias. De eso habló con periodistas compatriotas suyos.

“Todos los uruguayos que estamos en Deportivo Cali estamos bien. Nos tratan muy bien y vivimos en lugares en los que estas cosas están más protegidas. Pero la verdad, con la tristeza y el dolor de ver cómo un país se autodestruye. Se está suicidando este país por un montón de cosas. A primera vista y el primer comentario es el dolor y la preocupación que no hay fin para esto”, fue lo primero que dijo Alfredo Arias.

Y agregó: “Seguramente las reivindicaciones que se arrancaron a hacer en el país eran muy justas y valederas. El problema es que después empiezan los saqueos, la violencia y nunca se sabe quién tira la primera piedra o si el policía pega el primer palo. En definitiva es pueblo contra pueblo. Llevamos 12 días de un bloqueo y es de nunca finalizar porque en medio de eso siempre está la violencia. Ya no hay combustible, los supermercados cerraron, no hay los alimentos básicos. Yo estoy en una situación privilegiada, pero no dejamos de ver lo que nos rodea. Los jugadores que yo dirijo tienen su familia y su gente que la está pasando mal”.

Respecto a su trabajo en Deportivo Cali, ad portas de un partido clave ante Deportes Tolima en busca de la clasificación a la semifinal de la Liga BetPlay, se presenta esta situación que aplazó la fecha del juego y afectó el trabajo del equipo.

“Hoy (sábado) lo di libre porque los jugadores no tenían combustible en su auto y los que no tienen su auto no pueden tomarse los buses. Cali ha sido una de las ciudades más violentas. Incendiaron los omnibus que estaban trabajando (…). Nosotros estamos cerca de donde entrenamos, así que no tuvimos problemas, pero el resto del equipo sí los ha tenido para llegar, incluido el capitán. Algunos días vinieron unos, otros días no. Salen a las 4 de la mañana de la casa para llegar a las 8, cuando normalmente tardan 20 minutos. Deben pasar retenes, puestos, porque está todo trancado, todo”.

Respecto al fútbol, lo otro que respondió Alfredo Arias fue: “Acá quieren hacer la Copa América. Había fechas para terminar el campeonato y habría que terminar eso a fin de mayo. Como está la cosa, ya se prolongó, teniendo la esperanza que esto pueda mejorar. Igual, hay que decirlo, en este caso, el fútbol pasa al tercer plano (…). Este país se está devastando. Es un país riquísimo, que no sé cómo va a terminar”.