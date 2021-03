Alfredo Arias: de “el daño nos lo hicimos solos” al “nos falta la puntada final”

FOTO: DIMAYOR

Pasó otro partido de Deportivo Cali sin triunfos. Nuevamente en su estadio cedió puntos. Fue 1-1 con Deportivo Pasto, un rival que sorprendió a Alfredo Arias. Así lo dijo el DT en rueda de prensa.

“8 partidos sin ganar, sí… Hacemos todo para ganar y nos falta la puntada final (…). En cuanto al planteamiento del rival, me sorprendió. Analizamos los videos y en ningún partido jugó así, peor bueno. A veces uno hace lo que cree que tiene que hacer, ellos lo plantearon así y el daño nos los hicimos solos. Nos convierten un gol de otro partido”, fue lo primero que dijo el DT uruguayo sobre el compromiso.

Luego agregó: “El rival vino a no perder y lo logró. Nosotros queríamos ganar y no lo logramos. Quedamos muy doloridos porque no podemos ganar (…). Ellos pedían la camilla y no salían en camilla. Esas interrupciones están dentro de lo que se permite y nosotros ahí perdimos ritmo. Tuvimos el segundo gol, pero el rival defendió muy bien y nos fue muy difícil vulnerar las líneas”.

Pese al resultado de este lunes y las 7 fechas consecutivas sin triunfos, Alfredo Arias confía en la clasificación de Deportivo Cali a los playoffs de la Liga BetPlay I-2021. “Confío que cuando recuperemos a Jorge Arias, Carlos Robles, Jhon Vásquez y cuando Gastón Rodríguez siga evolucionando en su andar, seguramente tendremos más poderío… pero ojo: estamos todavía en pelea y estamos adentro de los 8. Acá en este campeonato colombiano tan especial, (se rieron cuando dije que era el más competitivo y esa palabra me da la razón), estar durante todo el campeonato en los 8 tiene un mérito”. Su equipo lo ha hecho y está a 3 partidos de consolidar ese primer objetivo del año.

