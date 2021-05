Alcalde de Palmira confirmó que Cali vs. Tolima no se jugará allá: “¡Dimayor no entiende!”

El partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 entre Deportivo Cali vs. Deportes Tolima sigue en vilo y se podría volver a postergar.

El compromiso, reprogramado por segunda vez, se jugará este viernes 14 de mayo. sin embargo, todo esta destinado para que se jugara en el estadio del Deportivo Cali, ubicado en Palmira, ciudad que ha sido el epicentro del problema social que atraviesa Colombia y donde más desmanes se ha presentado.

+ La que sería la nueva sede para Deportivo Cali vs. Deportes Tolima, según Dimayor

+ ¿Selección Colombia sin figuras? Preocupante momento a una semana de la convocatoria

Por esta razón, esta mañana el alcalde de Palmira, Osar Escobar, volvió a descartar esta sede para un partido de fútbol. “Este juego estaba programado para el primer fin de semana cuando empezó el paro. Yo incluso tuve reunión con el Comité Local del Fútbol, donde participó la Dimayor y ellos como que no han entendido la dimensión de la película”, dijo el mandatario para ‘Blu Radio’.

Y agregó que “en Bogotá (donde funciona la Dimayor) no entienden la gravedad de lo que está pasando aquí. Es que lo que está pasando en Palmira tienen suspendido absolutamente todo, no hay cómo pensar en fútbol con una situación de desabastecimiento y bloqueos como la que estamos teniendo. Hasta que no se levante esa situación va a ser imposible reactivar el fútbol”.

¿Dónde jugará Deportivo Cali vs. Deportes Tolima?

Este martes el presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, habló con varios medios de comunicación y dejó claro que el Plan B que se maneja es que se juegue en el estadio Romelio Martínez, de Barranquilla, teniendo en cuenta que allá no está tan difícil la situación social del país.

Asimismo, se intentará jugar en el Hernán Ramírez Villegas, de Pereira. En todo caso el partido se jugará este viernes, según Dimayor.