¿A quién expulsaron en Deportivo Cali al final del juego con Santa Fe?

FOTO: DIMAYOR

En la salida de la cancha, luego del 1-1 ante Santa Fe, hubo otra tarjeta roja en Deportivo Cali (en el partido había sido expulsado Guillermo De Amores). Esta no fue para un jugador.

Más allá de que el árbitro Wilmar Roldán se la mostró a Hernán Menosse, no fue para él. Se hizo de tal forma por protocolo, al ser el capitán del equipo. En realidad la expulsión en este caso fue para Ignacio Berriel, el preparador físico del cuadro verdiblanco. Él habría tenido una fuerte reacción contra una decisión del árbitro.

Al respecto le consultaron al DT Alfredo Arias en rueda de prensa y dijo: “Inmediatamente al terminar el partido me fui de la cancha porque quería ver los videos de las jugadas para ver las resoluciones que se habían tomado y porque no quería entrar en algún diálogo con alguien que me pudiera perjudicar. Creo que estaban mostrando que sí le mostró tarjeta roja a nuestro preparador físico”.

Así que para el próximo partido de la Liga BetPlay (vs. Once Caldas en Manizales), Deportivo Cali no podrá contar con Guillermo De Amores por la expulsión que sufrió ante Santa Fe y tampoco tendrá junto al cuerpo técnico a Ignacio Berriel.

Ficha técnica de partido del Deportivo Cali 1-1 Santa Fe

Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Harold Gómez, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Carlos Robles, Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez, Andrés Arroyo y Marco Pérez.

Gol: Andrés Colorado (63).

Cambios: Andrés Arroyo/Michell Ramos – Jhojan Valencia/ Andrés Colorado – Darwin Andrade/Kevin Velasco – Ángelo Rodríguez/Humberto Acevedo – Marco Pérez/Andrés Balanta.

Amonestados: Darwin Andrade, Johan Valencia, Jorge Arias,

Expulsión: G. De Amores.

DT: Alfredo Arias

Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera; Daniel Giraldo, Leonardo Pico; Kelvin Osorio, Sherman Cárdenas, Jhon Arias; y Jorge Ramos.

Gol: Sherman Cárdenas (17),

Cambios: Sherman Cárdenas/ Andrés Pérez – Kelvin Osorio/ Andrés Rentería- Daniel Giraldo/Jhon Velásquez, Jhon Arias/Luis Manuel Seijas.

Amonestados: Daniel Giraldo, Andrés Pérez.

DT: Harold Rivera

Árbitro: Wilmar Roldán.