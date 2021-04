Se cae de la convocatoria del DIM por lesión

Independiente Medellín tiene un compromiso de alto impacto, con la máxima presión sobre la plantilla de jugadores y cuerpo técnica. Ganan o…

Alianza Petrolera lo visita este sábado. Por números y nivel no “debería ser problema” para el DIM, pero ya ha pasado muchas veces que, cuando se requiere de jerarquía, no está. O, como ahora, las convocatorias no suelen las mejores.

Se ha vuelto costumbre ya que las novedades sobre una lista de convocados perduren más de lo habitual. Cuando no es por temas asociados al Covid-19 es un tema de lesión. Pasó antes, se repite ahora. ¡Justo hoy!

El cuerpo técnico del Poderoso confirmó que para este compromiso por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2021 sale del listado de convocados el volante Juan Carlos Díaz. De acuerdo con el parte médico más reciente, su ausencia se debe a una molestia en su rodilla derecha.

En lugar de este jugador ingresa en el listado de convocados Miguél Ángel Monsalve, quien portará la camiseta número 14.

Convocados del DIM vs. Alianza Petrolera

Arqueros: Andrés M. Marmolejo, Luis E. Vásquez.

Defensas: Víctor Moreno, Jaime Giraldo, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez, Juan Guillermo Arboleda, Juan David Mosquera.

Volantes: David Loaiza, José Estupiñán, Juan Diego Ospina, Kevin Londoño, Yesid Díaz, James Sánchez, Miguel Ángel Monsalve, Javier Reina, Matías Mier.

Delanteros: Juan Manuel Cuesta, Leonardo Castro.