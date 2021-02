Robert Harrys se lesionó: ¿Quién por él en el DIM vs. Deportivo Cali?

Robert Harrys sufrió una lesión en su tobillo derecho durante la práctica de fútbol del DIM del 23 de febrero y don Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez no podrá contar con él ante el líder Deportivo Cali.

Para sustituir al Rayo en el compromiso de la fecha 9 de la Liga BetPlay 2021-I que se disputará este jueves a las 8:10 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, el primer candidato del director técnico del Poderoso sería Jaen Pineda.

Sin embargo, el ex Cúcuta Deportivo no es la única opción del profe: Edwin Mosquera y Leonardo Castro también están en la baraja del entrenador paisa para ocupar la posición de extremo en el once del Equipo del Pueblo contra los Azucareros.

