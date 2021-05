Relación tensa con Bolillo Gómez y mayoría de jugadores lo dejaría afuera del DIM

El DIM buscaría la rescisión del contrato de James Sánchez debido a que a Hernán Darío Gómez y la mayoría de deportistas del plantel principal del club les habría molestado la supuesta reacción del barranquillero tras ser suplente en el duelo de la jornada 11 de la Liga BetPlay 2021-I ante La Equidad Seguros.

Al término de dicho partido le aseguró al cuerpo médico de la institución que sufría un inconveniente físico -y al parecer no era así- y al día siguiente no asistió a la práctica del Poderoso.

“Yo no sé si se hace el lesionado, pero decide ya no entrenar con el equipo porque ‘tenía una dolencia’ y ya después de eso hacía mala cara, se entrenaba mal y hacía pucheros”, afirmó Óscar Tobón.

De acuerdo a la versión del presentador de Café gol y de Gente, pasión y fútbol, al estratega del Medellín no fue al único que “no le gustó la actitud” del volante:

“El problema no es solamente con Bolillo, el problema va más allá, el problema es que los jugadores, porque hablé con dos que me contaron, se dieron cuenta que no se entrenaba bien y que hacía mala cara. A los jugadores también les chocó que James Sánchez no se entrenara de la mejor forma”.

Sin embargo, el periodista antioqueño confirmó que el mediocampista pidió una reunión con el profe con la intención de ofrecer disculpas y calmar los ánimos, pues su aspiración sería continuar en el Rojo, elenco al que llegó para el presente semestre en condición de préstamo por doce meses y con opción de compra:

“Quiere hablar frente a frente con el director técnico, quiere hablar con él porque se quiere quedar en el equipo”.

La relación de James Sánchez con Hernán Darío Gómez y “muchos” integrantes de la nómina profesional del DIM estaría tensa, según la información de Óscar Tobón:

¿Quién es James Sánchez?

Fecha y lugar de nacimiento: 4 de mayo de 1988, en Barranquilla, Atlántico.

Edad: 33 años.

Posición: volante.

Pierna hábil: derecha.

Trayectoria: Valledupar FC, Atlético Chiriquí (Panamá), San Francisco FC (Panamá), Chorrillo FC (Panamá), Uniautónoma, Junior FC y Deportivo Independiente Medellín.

Palmarés: Copa Colombia 2017, Liga 2018-II, Superliga 2019, Liga 2019-I y Superliga 2020 con el Junior FC; y Copa BetPlay 2020 con el DIM.