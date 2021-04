Rechazo absoluto de Andrés Ricaurte ante la censura de Win Sports

El exjugador del Independiente Medellín y actual jugador del FC Dallas, Andrés Ricaurte, hizo una publicación en sus redes sociales en donde mostró su apoye ante las manifestaciones realizadas por Águilas Doradas.

El encuentro entre Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó es protagonista de las 10 primeras tendencias en Twitter de todo el país. No hay otro tema diferente del que se hable en redes sociales. Y a esto se le agrega lo que ocurrió al inicio donde el canal oficial del FPC no mostró en su transmisión lo que decía en las pancartas que llevaban los jugadores del equipo local.

Manifestaciones pacíficas continúan siendo censuradas por @WinSportsTV . Una pena cuando los medios de comunicación son todo, menos medios de comunicación. #primerolavida — Andres Ricaurte V. (@anrive10) April 11, 2021

Pero luego de esto, y para arreglar lo sucedido, dicho canal decidió realizar una publicación en su cuenta de Twitter tratando de arreglar lo que habían hecho al inició del partido, pero ya era muy tarde.