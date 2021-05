¿Qué sabe del interés del Medellín en él? Felipe Pardo respondió

Según versiones periodísticas, Felipe Pardo volvería al balompié colombiano después de actuar con el Pachuca y lo haría al Deportivo Independiente Medellín. El campeón de la Liga 2009-II con el Rojo se refirió al presunto interés del director técnico Hernán Darío Gómez de contar con él el próximo semestre.

El extremo aseguró que su mánager aún no le informó sobre algún contacto con el DIM: “Se ha escuchado muchas cosas, he visto por ahí tweets y noticias, pero hasta el momento no me ha dicho nada mi empresario ni tampoco la gente del Medellín“.

Y agregó que “en estos momentos solo tengo cabeza para el objetivo” de lograr el título de la Liga MX Clausura 2021 con los Tuzos, que se enfrentarán al América en los cuartos de final.

Además, la aspiración del chocoano sería seguir jugando en México, pues “todavía tengo muchos años de fútbol”. Felipe Pardo arribó a ese país tras sus pasos por SC Braga (Portugal), FC Nantes (Francia) y Olympiacos FC (Grecia) en dos etapas. Bolillo dirigió a Pipe en el Poderoso entre el 2012-I y el 2013-I.

La ficha del nacido en Quibdó le pertenece al Toluca, que lo vinculó en el 2019-I y lo dejaría en condición de agente libre el 1 de enero del 2022.

Felipe Pardo afirmó que su representante no recibió llamadas ni ningún ofrecimiento de parte del DIM en los últimos días:

¿Quién es Felipe Pardo?

Fecha y lugar de nacimiento: 17 de agosto de 1990, en Quibdó, Chocó.

Edad: 30 años.

Posición: extremo.

Pierna hábil: derecha.

Trayectoria: Deportivo Cali (2007 y 2009-I), Atlético Huila (2008), DIM (2009-II/2013-I), SC Braga-Portugal (2013-II/2015-I), FC Nantes-Francia (2017-I), Olympiacos FC-Grecia (2015-II/2016-II y 2017-II/2018-II), Club Deportivo Toluca-México (2019-I/2020-I) y Club de Fútbol Pachuca-México (2020-II/2021-I).

Palmarés: Liga 2009-II con Deportivo Independiente Medellín y Liga 2015-16 con Olympiacos FC.