¡Lo botó! El penalti que desperdició Miguel Borja con Junior ante el DIM

El último goleador de la Liga BetPlay 2020, Miguel Ángel Borja, no empezó de la mejor manera el torneo del presente año y botó un penalti en un momento decisivo del partido con el Junior de Barranquilla ante el DIM.

Transcurría el minuto 69 del compromiso entre Junior ante el DIM por la primera fecha de la Liga BetPlay. El partido iba 1-0 a favor de los de Barranquilla que vieron como el árbitro concedió un penalti dudoso al Junior tras caída de Dani Rosero.

Cabe recordar que para este compromiso no había el servicio de VAR, motivo por el que la sanción del árbitro no pudo ser revisada. Ante esto, el encargado de patear era el mismo de siempre, el goleador, Miguel Ángel Borja quien tenía todo para poner el partido 2-0 y darle la tranquilidad momentánea al equipo de la costa que aunque no sufrió en el remate del partido, pudo haber recibido la igualdad.

Borja remató el balón al horizontal, mientras que Andrés Mosquera Marmolejo ya se había tirado al palo de su derecha. El último goleador del fútbol colombiano pateó con más fuerza que ubicación, siendo uno de los pocos penales fallados que sumó en su importante hoja de vida.

Lo botó Miguel Ángel Borja