Matías Mier: “Seguiré cada partido de DIM como un hincha más”

A Matías Mier se le vinculó con Independiente Santa Fe, pero se inclinó por el Club Atlético Central Córdoba. El volante viajó a Argentina para ponerse a las órdenes de su nuevo equipo, al que se unirá en condición de préstamo hasta diciembre de 2021 y sin opción de compra.

El uruguayo se despidió del Deportivo Independiente Medellín y la afición en su cuenta personal de Instagram:

“Viví cada minuto junto a ustedes con la mayor intensidad y alegría, no me guardé nada. En la memoria siempre está el brillo de la Copa (Colombia 2020) y la satisfacción de cada gol con esta camiseta. Aunque el destino me pone hoy en otro frente, seguiré cada partido de DIM como un hincha más (…) Les dejo mi alegría y mis ganas. Con la entera intención de seguir siendo Poderoso y verlo campeón”.

En la presente temporada con el Rojo actuó 1.265 minutos en 18 compromisos, de los cuales fue titular en 16, marcó 4 tantos y ganó un título.

Matías Mier expresó su deseo de regresar al Medellín:

Él es Matías Mier:

Fecha y lugar de nacimiento: 2 de agosto de 1990, en Montevideo, Uruguay.

Edad: 30 años.

Posición: volante.

Pierna hábil: izquierda.

Trayectoria: Centro Atlético Fénix (Uruguay), Club Atlético Peñarol (Uruguay), Club Deportivo Universidad Católica (Chile), Club de Deportes Santiago Wanderers (Chile), Club Atlético Rentistas (Uruguay), Muaither SC (Catar), Junior FC, La Equidad Seguros y Deportivo Independiente Medellín.

Palmarés: Copa Chile 2011 con el Club Deportivo Universidad Católica, Copa Colombia 2017 con el Junior FC, Liga 2017 con el Club Atlético Peñarol y Copa Colombia 2020 con el DIM.