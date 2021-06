La despedida de Arregui para Independiente: “Necesitaba reconstruirme para volver a Medellín”

Esta semana se conoció que Adrián Arregui dejaría a Independiente, de Avellaneda, para regresar al Deportivo Independiente Medellín y disputar el segundo semestre de la temporada 2021, pues tiene contrato vigente con el Poderoso hasta diciembre de 2022.

Este viernes, el volante de 28 años se despidió oficialmente del Rojo argentino a través de sus redes sociales, en las que dejó muy claro que su decisión está orientada en retornar al Equipo del Pueblo.

“Después de la muerte de mi papá y la lejanía que nos separaba con Gino decidí volver Argentina. Hace 1 año. Necesitaba reconstruirme emocionalmente y rearmar la familia para poder volver a Medellin. Y Cuando todo iba tomando forma me llega la posibilidad de cumplir un sueño, jugar en el club más grande del mundo. Les quiero agradecer a todo INDEPENDIENTE. Me ayudaron a estar hoy FELIZ CON MI HIJO Y MI FAMILIA. Me voy más fuerte que nunca, a un lugar que prometí volver junto con ellos. Gracias rojo”, escribió acompañando una fotografía de una celebración con el conjunto gaucho.

+ ¿Está o no de acuerdo con el posible regreso de Adrián Arregui al DIM?

Cabe recordar que el mediocampista se había marchado del DIM en julio de 2020 por situaciones personales que lo afectaron emocionalmente y la institución antioqueña decidió darle una mano concediéndole dicho permiso especial.

Sin embargo, hasta el momento no hay voces oficiales del cuadro paisa acerca del tema, pero todo indica que para el futbolista está más que claro que en el próximo torneo colombiano se vestirá de rojo y azul.