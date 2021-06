Juan Fernando Quintero: su agradecimiento a Atlético Nacional y el amor por el DIM

Este martes, Juan Fernando Quintero, desde China, habló con Semana TV sobre varios temas en general y no dejó pasar un agradecimiento a Atlético Nacional.

El talentoso volante zurdo, cabe recordar, fue desconvocado de la Selección Colombia por las restricciones sanitarias que hay en China, país donde milita con el Shenzhen FC. Ante esto, atendió a Semana TV, allí confesó su amor por Independiente Medellín sin antes agradecer a Atlético Nacional.

“Yo sería muy feliz porque soy hincha y hace poco hubo como una confusión, pero yo primero jugué en Envigado y Nacional, y a Nacional le agradezco mucho porque me abrió las puertas al mundo y me dio a conocer y eso nunca se me va a borrar del corazón”.

Luego se despachó en elogios al DIM, el equipo de sus amores. “Yo lo expreso públicamente, lloro, sufro por el Medellín, lo amo y uno nunca sabe qué pueda pasar en el futuro. En su momento vamos a ver, y no soy solo yo, hay varios compañeros que quieren entrar ahí”.

¿Será el DIM? Sobre su retiro del fútbol, Juanfer dijo que “ojalá, vamos a ver. En el 2017 tuve un año bueno, estaba mi abuelo vivo, me vio jugar, cumplió un sueño, yo también lo cumplí, y pues bueno, como que ya estoy en paz. Siempre seré hincha del Medellín y que vuelva… No sé, no creo, pero esperemos a ver qué pasa”.

Finalizó agradeciendo también a River Plate, su exequipo. “Les cuento que tuve la oportunidad de comprar una casa en Argentina y pues bueno, me siento muy identificado con el país, con la gente del River, muy contento con todo lo que pude vivir y ese vínculo queda, el corazón queda ahí. Es el país que te dio tanto y, bueno, estoy en paz. Pero tampoco creo que vuelva, uno nunca sabe. Pero cuando uno cierra los ciclos, yo creo que lo mejor es cerrarlos bien. Uno hoy en día piensa más en el bienestar que en otras cosas”.