En un video que difundió el DIM el 16 de octubre de 2020, Raúl Giraldo aseveró que inició el proceso de venta de su participación y dejaría de ser el máximo accionista de la institución. Según diferentes medios de comunicación en el país, uno de los posibles compradores es Juan Fernando Quintero, quien no desmintió dicha versión.

El jugador del Shenzhen FC, elenco del balompié de China, lideraría la negociación para el tan necesario cambio de administración en el Rojo, aunque aclaró que “a futuro”:

“Ojalá. Yo sería el más feliz porque soy hincha y hace poco hubo como una confusión (…) Uno nunca sabe qué pueda pasar”. Y añadió: “Y no solo yo, hay varios compañeros que también quieren entrar ahí”.

El volante de la Selección Colombia, por otro lado, una vez más se declaró seguidor del Poderoso:

“Yo a Nacional lo quiero mucho y le agradezco porque me abrió las puertas al mundo, me dio a conocer y eso nunca se me va a borrar de mi corazón, lo que pasa es que mi corazón lo manda es el Medellín. Tengo un amor y lo expreso públicamente que mi equipo es el Medellín, lloro y sufro por el Medellín, lo amo”.

“No importa que perdamos o ganemos, ahí siempre voy a estar y acá tienen un hincha más. A muerte con el Medellín”, cerró el campeón de la Copa Libertadores 2018 con River Plate y autor de un gol en la final contra Boca Juniors.

En la entrevista que concedió a la periodista Pilar Velásquez, Juan Fernando Quintero habló de su intención de convertirse en uno de los nuevos dueños del DIM “cuando tenga 32 años o 33”: