Javier Reina: ¿Que continúe o no siga en el once del DIM?

En los tres partidos de la Copa Colombia 2020 que jugó el campeón DIM en este semestre, Javier Reina no anotó y no registró pasegoles. Tampoco marcó ni asistió entre la jornada 3 y la 8 (no actuó en la 1 y la 2 por sanción) de la Liga BetPlay 2021-I, lo que acrecentó las críticas al caleño.

En 707 minutos que disputó en sus primeros nueve compromisos de la presente temporada, el rendimiento del volante surgido en el América de Cali no dejó conformes a algunos hinchas del Poderoso. Sin embargo, otros seguidores del Equipo del Pueblo aún confían en él y están satisfechos con su actual desempeño.

¿Usted en cuál lado se encuentra: le gustaría que el 10 continúe en la titular del Medellín o preferiría que el profesor Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez le dé la oportunidad a Kevin Londoño, Juan Diego Ospina, Miguel Ángel Monsalve o Juan Pablo Gallego?

¿Javier Reina sí o Javier Reina no en el duelo DIM vs. Deportivo Cali de la fecha 9? Participe, acá: