Anthony Davis a punto de volver, mientras LeBron James ya se entrena con el equipo Si hay cosas traumáticas en esta temporada, la última parte de la temporada de los Lakers sin sus dos estelares, Anthony Davis y LeBron James, que se encuentran cerca del regreso. + Pronósticos The Strongest vs. Boca Juniors | Copa Libertadores + Pronósticos Deportivo La Guaira vs. Atlético Mineiro | Copa Libertadores + Pronósticos Universitario […]

Pronósticos Independiente del Valle vs. Defensa y Justicia | Copa Libertadores Partido de cierre del día miércoles de la Copa Libertadores. Así se vienen los pronósticos de Independiente del Valle vs. Defensa y Justicia. + Pronósticos The Strongest vs. Boca Juniors | Copa Libertadores + Pronósticos Deportivo La Guaira vs. Atlético Mineiro | Copa Libertadores + Pronósticos Universitario vs. Palmeiras | Copa Libertadores Uno de los […]

Pronósticos Rentistas vs. Racing | Copa Libertadores Seguimos con las predicciones de la Copa Libertadores. En esta oportunidad un duelo entre Uruguay y Argentina, se vienen los pronósticos de Rentistas vs. Racing. + Pronósticos The Strongest vs. Boca Juniors | Copa Libertadores + Pronósticos Deportivo La Guaira vs. Atlético Mineiro | Copa Libertadores + Pronósticos Universitario vs. Palmeiras | Copa Libertadores El […]

Pronósticos Universitario vs. Palmeiras | Copa Libertadores Cotejo de dos referentes de sus naciones, mientras uno busca volver a la grandeza, Universitario, el otro pretenderá defender su título copero. Así llegan los pronósticos de Universitario vs. Palmeiras. + Pronósticos América vs. Cerro Porteño | Copa LIbertadores + Pronósticos The Strongest vs. Boca Juniors | Copa Libertadores + Pronósticos Deportivo La Guaira vs. […]

Pronósticos Deportivo La Guaira vs. Atlético Mineiro | Copa Libertadores Encuentro discreto de la Copa Libertadores entre una escuadra venezolana y otra brasileña. Así llegan los pronósticos de Deportivo La Guaira vs. Atlético Mineiro. + Pronósticos Sporting Cristal vs. Sao Paulo | Copa Libertadores + Pronósticos América vs. Cerro Porteño | Copa LIbertadores + Pronósticos The Strongest vs. Boca Juniors | Copa Libertadores Partido con […]

Pronósticos The Strongest vs. Boca Juniors | Copa Libertadores Lindo encuentro de altura, Boca Juniors tendrá otra nueva presentación en Copa Libertadores, enfrentará a The Strongest, un rival jodido de visitar. Así llegan los pronósticos coperos. + Pronósticos Vélez vs. Flamengo | Copa Libertadores + Pronósticos Sporting Cristal vs. Sao Paulo | Copa Libertadores + Pronósticos América vs. Cerro Porteño | Copa Libertadores Un […]

Pronósticos América vs. Cerro Porteño | Copa Libertadores Comienza la Copa Libertadores para los equipos colombianos, una nueva competencia en plenas finales del FPC. Así llegan los pronósticos de América vs. Cerro Porteño. + Pronósticos Santos vs. Barcelona SC | Copa Libertadores + Pronósticos Vélez vs. Flamengo | Copa Libertadores + Pronósticos Sporting Cristal vs. Sao Paulo | Copa Libertadores El conjunto caleño […]

Pronóstico Pirates vs Tigers | Análisis, cuotas, apuesta Esta noche, iniciará esta serie pautada a tres encuentros entre los Pittsburgh Pirates y los Detroit Tigers, dos equipos que han sido un poco inconsistente en esta temporada, pero que aún así se han desempeñado mejor de lo esperado. PITTSBURGH PIRATES Para este temporada, se esperaba que los Pittsburgh Pirates, fueran los dueños del fondo […]

Pronóstico White Sox vs Indians | Análisis, cuotas, apuesta Este martes por la noche, los Chicago White Sox continuarán con su largo viaje fuera de casa cuando visiten el Progressive Field para enfrentar a unos Cleveland Indians que intentarán mantenerse en el camino de las victorias. CHICAGO WHITE SOX Los Chicago White Sox, han tenido un inicio de temporada un tanto decepcionante, ya que, […]