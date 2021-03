Independiente Medellín: sufriendo para clasificar y con fecha de descanso

Foto: Twitter DIM

Deportivo Independiente Medellín tiene un apretado calendario por las dificultades que vive en su actualidad. Con ausencias por lesiones y por contagios de COVID-19. El Rojo enfrentará en una misma semana a dos rivales de mucho peso: primero al actual campeón América de Cali y luego, a su rival de patio que está peleando por la cima, Atlético Nacional.

El técnico Hernán Darío Gómez ha demostrado su preocupación por la permanencia dentro de los ocho, ya que a punta de empates será difícil que al Poderoso le alcance, más teniendo en cuenta que después de esos dos choques tendrá que descansar obligatoriamente una jornada.

“Yo la miraba con optimismo (la tabla de posiciones), ahora después de esto ya no la he vuelto a mirar sino como de reojo. Pero también con la ilusión de que nosotros tenemos que buscar los resultados. Hay muy buena unión, la mejor táctica es un buen ambiente”, expresó Bolillo.

Y es que ya el DIM está en un punto en que ese receso no le sirve para renovar fuerzas, porque lo que necesita es sumar para mantenerse clasificado y ya llega el remate del campeonato. Sin embargo, inevitablemente para la fecha 17 de la Liga Betplay 2021-I, el conjunto antioqueño no jugará y apelará a esperar que no lo desacomoden más.

Así las cosas, Medellín se medirá este miércoles a las 3:15 p.m. a los Diablos Rojos en el estadio Pascual Guerrero. Posteriormente, el sábado recibirá al cuadro Verdolaga a las 8:10 p.m. en el Atanasio Girardot y posterior al duelo en que para, continuará su camino visitando al Deportivo Pereira, el 6 de abril a las 6:00 p.m. en el Hernán Ramírez Villegas.

¿Le alcanzará al Deportivo Independiente Medellín para clasificar?