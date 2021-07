Hernán Darío Gómez: “Este resultado a mí me deja mal”

Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 en el duelo de la fecha 1 de la Liga BetPlay 2021-II ante Águilas Doradas. El director técnico Hernán Darío Gómez analizó el encuentro.

El timonel mundialista afirmó que le gustó la presentación de sus dirigidos y consideró que el Rojo mostró “una buena versión del juego” en el estadio Atanasio Girardot, aunque aclaró que no quedó conforme: “El resultado borra todo, porque estos son los resultados donde después está uno reclamando los dos puntos”.

Y añadió: “Este resultado a mí me deja mal. No miro lo que el equipo hizo en 70 minutos, porque no puede ser”.

En cuanto al trámite, el orientador del Poderoso aseveró que “Medellín recuperó el balón en la zona de ellos, jugó en la zona de ellos, generó las opciones de gol y fue superior, respetando mucho el trabajo táctico y ordenamiento de Águilas Doradas”.

“Cuando hizo el gol, Medellín se apoderó más del partido, generó más opciones de gol, jugó en la zona del equipo contrario, pero cuando el arquero (Andrés Mosquera Marmolejo) siente algo, no sé qué, se cortó el partido y ahí aflojamos nosotros, se cortó el juego que teníamos”, agregó Bolillo en la rueda de prensa posterior al compromiso.

Por último, el entrenador antioqueño, quien ya ganó un título con el Decano, reconoció que son múltiples los aspectos por corregir de cara a lo que se viene, pues “en juego aéreo perdimos siempre, a favor y en contra”, hubo “malas entregas” e “hicimos faltas cerca de nuestra área”.

La desazón de los integrantes del DIM por la igualdad frente a Águilas Doradas en la Liga BetPlay 2021-II se reflejó en las palabras de Bolillo Gómez: