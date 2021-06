Así fue la reunión de la Rexixtenxia Norte con Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez

Foto: La del Centenario | La Rexixtenxia Norte manifestó públicamente su inconformidad con las decisiones administrativas de las últimas temporadas en el DIM y exigió que la comisión directiva de la institución le dé a Hernán Darío Gómez “las herramientas” necesarias para realizar buenas campañas.

Bolillo, por su parte, pidió a dicha facción de la hinchada apoyar a los futbolistas que integran (y llegarán a reforzar) el plantel del Rojo y nuevamente se declaró fan número uno del club:

“En una época estuve del lado de allá, en una barra del Medellín. Sé qué es sentir no entrar a un octogonal y sé cómo es que el equipo de uno no gane”.

Y siguió: “No sé cuántos de acá (de las personas que se encontraban en la sede deportiva de Llanogrande) quieren más a este equipo que yo. Aquí mi papá se reventó el cul*, yo nací aquí y el hijo mío nació aquí”.

El timonel mundialista también se refirió a las dudas que dejó el Decano al inicio del presente semestre, aunque insistió en que el brote de COVID-19 que sufrió la plantilla sí influyó en la eliminación de la Liga 2021-I, así como la lesión de Agustín Vuletich:

“Nos fuimos de cul*s porque nos enfermamos (…) No es que los muchachos no hayan puesto huevos o no hayan querido correr”.

El exentrenador de la Selección de Panamá además afirmó que el título de la Copa Colombia 2020 fue un espaldarazo importante para su proceso:

“Este año, el Medellín es el único equipo campeón, no ese hijueput* Nacional ni ningún otro equipo, es el Medellín”. “En ese torneo estaban todos los equipos y en las finales estaban Nacional, América, Junior, Tolima y ganamos nosotros”, agregó.

En diálogo con representantes y líderes de la RXN, el orientador antioqueño, que continúa trabajando en la conformación de la nómina con la que el Poderoso afrontará las próximas competencias, resaltó que confía plenamente en sus dirigidos e hizo una reflexión o recomendación después de la petición de Sebastián Rondón, quien pretendía “hablar con algunos jugadores para decir quién corre y quién no corre”:

“No lo hagan, no sean como los del otro lado (¿la afición del Verde?), no le tiren piedras al bus (…) No señalen a los muchachos, que conmigo tienen, yo los p*teo miles de veces”.

Para cerrar, el profe prometió que en caso de no lograr la clasificación a los playoffs de la siguiente edición de la Liga renunciará a la conducción técnica del DIM: “Si yo no entro al octogonal este año, me voy pa’ la put* mierd*”.

En reunión con la Rexixtenxia Norte, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez se sinceró y reiteró su amor por el Deportivo Independiente Medellín:

Fragmento de la visita de la barra de la RxNx al sitio de entrenamiento del DIM con el objetivo de hablar con el cuerpo técnico y los jugadores, acá se dirige a ellos el profesor Hernán Darío Gómez y les trata de explicar ciertas cuestiones. pic.twitter.com/r0Z58H8fTn — Juank Aristi Angel (@JuanAristiAngel) June 1, 2021